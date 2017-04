Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vreme rece și ploi însemnate

Mr_Twister/Getty Images/iStockphoto Driving in rainy weather Driving in rainy weather

Vremea va continua să fie oscilantă pe durata următoarelor două săptămâni, cu intervale în care vremea va fi, în general, mai rece decât în mod obişnuit la această dată, apoi valorile termice vor fi încadrate în normele climatologice ale perioadei, alături de precipitaţii importante cantitativ, mai ales în perioada 18 - 20 aprilie aprilie, precum şi după 27 aprilie, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 17 - 30 aprilie 2017, publicată luni.



În Banat, în prima săptămână, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă. Valorile termice maxime se vor încadra, în medie regională, între 8 - 15 grade, iar minimele între -2 şi 5 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, odată cu creşterea temperaturii aerului, regimul termic se va apropia de cel specific sfârşitului de aprilie. În medie, maximele se vor încadra între 16 - 19 grade, iar minimele între 3 - 7 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii, îndeosebi sub forma de aversă, va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului, iar în zilele de 18, 19 şi 27 aprilie cantităţile de apă pot fi mai însemnate.



În Crişana, în prima săptămâna, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă, chiar deosebit de rece în intervalul 19 - 22 aprilie, când temperaturile minime vor fi sub limita de îngheţ. În medie pe regiune, se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 7 - 13 grade şi minime între -3 şi 5 grade. Încălzirea vremii din cea de-a doua săptămână va conduce la un regim termic apropiat de cel normal, cu valori medii ale temperaturilor maxime de 18 - 19 grade şi de 2 - 6 grade ale celor minime. Probabilitatea pentru precipitaţii, îndeosebi sub formă de aversă, va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului, iar în zilele de 18, 19, 27 şi 28 aprilie, cantităţile de apă pot fi mai însemnate.



În Transilvania, în prima săptămână temperaturile maxime se vor încadra, în medie, doar între 5 - 12 grade, iar cele minime între -5 şi 3 grade. În perioada 20-23 aprilie, valorile termice, atât diurne cât şi nocturne, vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale, sub limita de îngheţ în orele dimineţilor. În cea de-a doua săptămână, regimul termic va fi apropiat de cel normal la sfârşit de aprilie. Temperatura aerului va marca o creştere, apoi nu va avea variaţii semnificative. Media pe regiune va fi caracterizată de maxime cuprinse între 14 - 18 grade şi minime între -2 şi 3 - 4 grade. Vor fi condiţii pentru precipitaţii, aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse, moderate şi însemnate cantitativ, în data de 19 aprilie şi din nou după 27 aprilie.



În Maramureş, prima săptămână va fi caracterizată de o vreme mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă, chiar deosebit de rece în perioada 19 - 22 aprilie. Dimineţile de 21 şi 22 aprilie vor fi cu valori sub limita de îngheţ. În medie, temperaturile maxime se vor încadra între 6 - 13 grade, iar cele minime între -4 şi 2 grade. În cea de-a doua săptămână, regimul termic se va apropia de cel climatologic specific la sfârşitul lunii aprilie. La început, temperatura aerului va marca o creştere, apoi va fi relativ staţionară. Media maximelor se va situa între 10 - 18 grade, iar a minimelor între -3 şi cel mult 2 grade. Vor fi condiţii de precipitaţii în cea mai mare parte a timpului, mai intense în zilele de 18, 19, 27 şi 28 aprilie.



În Moldova, în prima săptămână de prognoză vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în intervalul 19 -21 aprilie, când media maximelor termice va fi de 5 - 7 grade. În cea de a doua săptămână valorile termice diurne se vor apropia treptat de cele normale şi vor ajunge la medii, pe întreaga regiune, de 18 -19 grade. Temperaturile nocturne vor fi în scădere până în 21 - 22 aprilie, când vor deveni negative, apoi vor începe să crească, astfel ca între 28 - 30 aprilie media minimelor termice va fi de aproximativ 6 grade. Vor fi condiţii de precipitaţii aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi importante cantitativ în intervalul 19 - 20 aprilie.



În Dobrogea, până în data de 21 aprilie, temperaturile maxime nu vor mai depăşi, în medie, 11 grade, apoi se va încălzi uşor şi treptat, astfel ca între 28 şi 30 aprilie acestea vor urca spre 17 - 18 grade. Temperaturile minime vor fi în scădere până spre sfârşitul primei săptămâni, iar în dimineţile zilelor de 21 şi 22 aprilie media lor va fi de doar un grad. Din 23 aprilie acestea vor creşte şi vor atinge 8 - 9 grade, în ultimele zile ale lunii. Până în data de 21 aprilie va ploua în fiecare zi şi vor fi intervale de timp în care se vor acumula cantităţi mai importante de apa. Între 22 - 30 aprilie doar pe spaţii mici vor mai fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată.



În Muntenia, în prima săptămână de prognoză valorile maxime de temperatură se vor situa în general sub cele climatologic specifice perioadei, iar media lor se va încadra între 8 grade (care se pot înregistra în zilele de 20 şi de 21 aprilie) şi 16 grade (în 23 aprilie). În cea de a doua săptămână se va încălzi treptat, iar în ultimele zile media maximelor diurne va urca spre 21 de grade. Temperaturile minime vor fi în scădere până în dimineaţa zilei de 22 aprilie, când media lor va coborî până la -2 grade, apoi vor creşte, astfel că, după data de 27 aprilie, se vor atinge minime care în medie vor fi de aproximativ 7 grade. Până în data de 21 aprilie, temporar, vor fi precipitaţii pe arii extinse şi în general moderate cantitativ, apoi probabilitatea de ploaie va fi în scădere.



În Oltenia, până în 22 aprilie vremea va fi, în general, mai rece decât în mod obişnuit la această dată. Cele mai mici maxime se vor atinge între 19 - 21 aprilie, când media lor va fi de doar 9 grade, iar cele mai mici minime, în jurul datei de 22 aprilie, când vor coborî sub pragul de îngheţ. Din 23 aprilie atât temperaturile diurne cât şi cele nocturne vor fi în creştere, iar media lor va urca spre 21 de grade ziua şi 7 grade noaptea. Vor fi condiţii de precipitaţii aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense între 17 - 21 aprilie.



La munte, între 17 - 24 aprilie, temperaturile vor avea variaţii destul de semnificative. Temperaturile maxime vor avea valori medii între -3 şi 6 grade, iar cele minime între -10 grade (în dimineaţa zilei de 21 aprilie) şi -4 grade (în dimineaţa de 21 aprilie). Din 25 aprilie şi până la finalul intervalului de prognoza, temperaturile vor rămâne relativ constante. Media lor va fi pozitivă, astfel că ziua va avea valori până la 9 - 10 grade, iar noaptea de până la 2 grade. Vor fi precipitaţii aproape în fiecare zi, mai frecvente şi mai importante cantitativ între 18 - 21 aprilie.



Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%. www.agerpres.ro