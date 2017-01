Locuri fantastice din România: CASTELUL CALENDAR și legenda lui

Castelul baronului Istvan Ugron, numit și Castelul-Calendar, se află în comuna Zau de Câmpie din județul Mureș. Deși este un monument superb, castelul este destul de puțin cunoscut în România, iar turiștii nu îl vizitează.

Castelul din Zau de Câmpie a fost construit după principiile unui calendar. Are 365 de ferestre, câte zile sunt într-un an, 4 turnuri, la fel ca numărul de anotimpuri, 52 de camere, câte săptămâni sunt într-un an, 7 terase – câte zile sunt într-o săptămână și 12 holuri, câte sunt lunile anului.

Potrivit greatnews.ro, Castelul-Calendar a funcționat ca reședință de vară a baronului Istvan Ugron. Construcția a început în anul 1911. Ridicarea castelului, care are o arhitectură asemănătoare vechilor castele medievale franceze, a durat 3 ani.

Istvan Ugron, proprietarul castelului, a fost ambasadorul Austro-Ungariei în Rusia.

