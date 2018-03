Străinii caută aventuri ecvestre în zonele mai puţin cunoscute ale României

Sute de germani, britanici, francezi, danezi, suedezi şi norvegieni descoperă România călare, de când s-au apucat să promoveze această formă de turism de nişă câţiva oameni care cred în potenţialul imens al ţării noastre. Deşi iniţiativa de a lansa turismul ecvestru în România a fost privită cu reticenţă de marii touroperatori, acest domeniu s-a dezvoltat foarte repede şi are mari şanse să plaseze ţara noastră pe primele locuri în topul destinaţiilor căutate pentru călărie, deşi alte ţări au o infrastructură mult mai bine dezvoltată şi strategii bine conturate. Chiar dacă unele circuite ecvestre presupun camparea în mijlocul naturii, în mare parte, străinii deja se înghesuie să cumpere aventuri unice, într-o ţară care oferă imagini naturale fabuloase şi obiective culturale puţin cunoscute chiar şi românilor

România dispune de cel mai variat potential turistic natural, iar acest lucru este extrem de important, atunci când se organizează excursiile călare. Românii par mai puţin interesaţi, însă, de această formă de turism de nişă care atrage din ce în ce mai mulţi aventurieri din vestul Europei şi mai ales din ţările nordice. Peste 80% dintre clienţii agenţiilor care vând pachete de turism ecvestru sunt străini. „Traseele ecvestre pe care noi le organizăm trec prin sate tradiţionale, unde turiştii noştri au ocazia să deguste produsele tradiţionale, să observe viaţa oamenilor din mediul rural şi să pătrundă în spiritul românesc. Pentru străini este inedit faptul că noi încă ne-am păstrat tradiţiile. Este minunat să fii călare şi să patrunzi în locuri unde maşina nu poate intra”, explică Florina Ioanid, directorul agenţiei Equestrian Adventures, una dintre puţinele care organizeză astfel de aventuri. Nu oricine poate organiza tururi ecvestre şi nu doar cunoaşterea foarte bună a locurilor contează, ci şi îndemânarea şi experienţa în călărie.

Dorm în corturi, dar au confortul asigurat

Peste 1.000 de turişti străini ajung anual în România, pentru a o descoperi prin circuitele călare. Turiştii călare descoperă foarte multe zone ascunse ale României. Pachetele sunt pentru începători, pentru nivel mediu şi pentru avansaţi. Un circuit complex presupune dormitul la stână sau în corturi, vizitarea castelelor şi cetăţilor, mâncare tradiţională şi vinuri româneşti pe care străinii le descoperă, în fiecare zi în altă parte. Într-un circuit ecvestru pot să descopere viaţa oamenilor din satele izolate, pot să viziteze biserici fortificate, muzee foarte puţin cunoscute şi aproape deloc promovate, dar foarte importante. Într-un tur pentru avansaţi se parcurg circa 40 de kilometri pe zi. Totul se bazează pe campare, dar cei care nu vor să doarmă în corturi pot opta pentru înnoptarea la o pensiune. “Există “tururi stea” şi “tururi cerc”. Stea înseamnă că te duci şi te întorci la pensiune. Există şi varianta de tur cerc, în care pleci şi te întorci peste opt zile, dormind la cort. Corturile le asigurăm noi, cu tot echipamentul. Bagajele sunt cărate cu maşina de teren”, mai spune ghidul de turism ecvestru. Un astfel de circuit de opt zile costă în jur de 800-1.000 de euro, incluzând cai, echipament, ghid ecvestru şi un ghid din partea pensiunii care deţine caii. Sunt şi trasee mai scurte, ale căror costuri pornesc de la 400 de euro, cu trei nopţi, doar o zi de călărie, o singură noapte de campare şi una la pensiune. În toate cazurile, pachetele includ trei mese pe zi.

Zonele cele mai căutate

Centrul ţării oferă cele mai multe variante de circuite pentru turismul de echitaţie, dar foarte căutate sunt şi zonele Maramureş şi Bucovina. Şi în celelalte părţi ale ţării încep să se deschidă centre de echitaţie sau pensiuni care oferă călăria ca alternativă de agrement, dar investiţiile sunt abia la început, aşa cum este şi piaţa turismului de echitaţie. În cele mai multe locuri, pensiunile au şi cai pregătiţi pentru turişti, fiind înscrise ca centre de agrement. Zonele Sibiu, Sighişoara şi Munţii Leaota sunt pe primul loc în topul circuitelor de echitaţie. În annumite zone, precum Transalpina, se poate merge doar în două-trei luni pe an, iar în Apuseni a fost lansat un circuit plin de descoperiri pentru cei care caută atât natura virgină, cât şi vestigii culturale foarte puţin cunoscute. Circuitul, creat de Florina Ionaid, ajunge până la Băile Romane de lângă localitatea Galda de jos, unde s-au găsit oseminte de oameni şi cai, dar şi harnaşamente din vremea dacilor, obiectele fiind acum sunt expuse la Muzeul de Istorie de la Cluj. Un alt loc preferat de turiştii pasionaţi de călărie este Bucovina, unde se pot face circuite pornind de la herghelia Lucina sau de la pensiuni din localităţile Dumbrava şi Rădăuţi. Şi Maramureşul şi-a dezvoltat astfel de oferte, bazate pe iniţiative private şi pe idei ale clor care vor să dezvolte această piaţă de nişă.

Promovarea se face pe cont propriu

Încă din 2011, Autoritatea Naţională pentru Turism a lansat clipuri de promovare a României, unul dintre acestea promovând şi circuitele ecvestre. Cei care oferă aceste pachete spun, însă, că străinii care vin acum în România pentru călărie nu au văzut clipurile de prezentare care sugerează posibilitatea de a face asceastă formă de turism, ci s-au informat de la micile agenţii care fac circuitele. „Turiştii care aleg aceste circuite sunt, în general, tineri de 30-45 de ani, cu un anumit nivel cultural, mai ridicat decât cel mediu, îndrăgostiţi de natură şi dornici de aventură. Noi am început promovarea de la zero, cu cinci ani în urmă, am crescut uşor, iar acum ne caută dinc e în ce mai mulţi turişti străini. Anul trecut am participat la Târgul de Turism de la Berlin, unde am avut foarte multe surprize plăcute. Am vorbit cu agenţii din Egipt, Anglia, China şi Germania, foarte interesate de această ofertă”, explică directoarea agenţiei de turismm ecvestru. Agenţiile care fac incoming, adică aduc turişti străini să viziteze România, spun, în general, că târgurile la care participă, cu sprijin de la Ministerul Turismului, îi ajută să-şi promoveze ofertele, iar prin această promovare să facă România cunoscută turiştilor străini, însă nu prin materialele de promovare ale ministerului, ci prin discuţiile şi prezentările pe care le fac, la evenimente, în faţa agenţiilor din alte state.

Ghizi pentru circuite ecvestre

În prezent, un ghid de turism nu poate face astfel de circuite, fără o persoană specializată, iar prin Federaţia de turism ecvestru, recent înfiinţată, care va organiza periodic stagii şi cursuri de pregătire pentru cei care doresc să-şi conducă turiştii pe astfel de trasee. În alte ţări care vând astfel de pachete turisticce de mulţi ani, formarea ghizilor porneşte de la centrele de echitaţie, care sunt foarte bine organizate. În România există astăzi puţini ghizi care pot coordona grupurile de turişti călare. Florina a fost pioniera acestui domeniu, pentru că a combinat două mari pasiuni, într-o nouă profesie. După ce a absolvit facultatea cu specializarea în Turism, s-a angajat mai întâi la o agenţie, unde a-ncercat să ofere alternativa turismului ecvestru, însă nu a avut efect încercarea ei, în faţa şefilor, moment în care s-a hotărât să facă totul pe cont propriu, chiar dacă riscul era foarte mare. „Am început echitaţia pe când eram doar un copil inocent, care nu avea habar la acea vreme că acest lucru îi va schimba cursul vieţii pentru totdeauna. Pe parcursul anilor, echitaţia a devenit un mod de viaţă şi m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere fizic, dar şi emoţional. Am petrecut mult timp alături de cai. Ei au capacitatea de a transmite dragoste şi blândeţe, iar noi putem transmite aceste sentimente oamenilor din jurul nostru. Primul sentiment pe care îl ai, indiferent că eşti copil sau adult atunci când te întâlneşti pentru prima dată cu un cal, este liniştea. Este de ajuns să te uiţi în ochii lui şi să observi o blândeţe care imediat te va face să reflectezi asupra ta la un nivel profund: Oare nu ar trebui să învăţăm şi noi, oamenii, ceva de la comportamentul lor?”, mai spune Florina Ioanid. Astăzi, după cinci ani de activitate, cea care a iniţiat, practic, noua formă de turism în România, se poate lăuda cu faptul că a atras şi alţi parteneri, dar şi din ce în ce mai mulţi doritori de aventură pe patru picioare puternice... de cal.

Un circuit ecvestru de opt zile în România costă circa 1.000 de euro. Cei care caută astfel de aventuri descoperă locuri neumblate, vestigii istorice uitate şi cărări nebătute, acolo unde maşina nu poate pătrunde. Viaţa satului tradiţional românesc este mai apreciată de turiştii străini.