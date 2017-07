Câtă bere e recomandat să bei

Berea este una dintre cele mai consumate băuturi alcoolice din România, fiind nelipsită de la petrecerile la iarbă verde. Dacă nu este consumată în exces, berea poate avea numeroase beneficii pentru sănătate, scrie clicksanatate.ro.

O cantitate de 100 de ml de bere blondă are 43 de calorii, în timp ce aceeași cantitate de bere neagră are 48 de calorii. În schimb, 100 ml de bere fără alcool are 19 calorii. Cantitatea ideală de bere care ar trebui consumată pe zi nu ar trebui să depășească 500 de ml de bere cu 5% alcool sau 660 ml de bere de 3,8% alcool în cazul bărbaților și 250 de ml în cazul femeilor.

Îmbunătățește digestia

Berea conține fibre solubile, esențiale pentru buna funcționare a sistemului digestiv. Consumul moderat de bere stimulează secreția de acid gastric, a enzimelor intestinale necesare pentru îmbunătățirea tranzitului intestinal și favorizează dezvoltarea florei intestinale. Întrucât lichidele consumate în timpul mesei îngreunează digestia, este recomandat să bei berea după ce ai terminat de mâncat și nu mai mult de 250 de ml.

Reduce nivelul de colesterol „rău“

Deoarece cerealele se numără printre ingredientele de bază, berea este o sursă de vitamine. Orzul germinat conține vitamine din grupul B care contribuie la scăderea nivelului de colesterol „rău“, (LDL). Conform unui studiu prezentat anul acesta la Simpozionul „Berea și sănătatea“ de la Bruxelles, consumul moderat de bere poate reduce riscul afecțiunilor cardiovasculare cu 25% comparativ cu cei abstinenți.