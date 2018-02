Rețetă de pui cu ciuperci de pădure

INGREDIENTE:

600 gr piept de pui

400 gr ciuperci de padure

800 gr rosii

100 ml ulei

o lingura cu faina

50 ml vin alb

o legatura marar

sare piper

Se taie rosiile felii si se inabusa in apa amestecata cu o lingura de ulei. Apoi se scot si se paseaza. Se adauga faina, amestecata in prealabil cu putina apa rece si se pune la fiert 20 de minute. Carnea se curata, se portioneaza si se pune la rumenit intr-o cratita cu doua linguri de ulei. Cand este suficient de rumena se toarna peste ea sosul de rosii si se continua fierberea. Ciupercile se curata, se spala, se taie in feliute subtiri si se calesc in uleiul ramas, apoi se sting cu vin si se pun peste carne. Se adauga sare si piper si se mai lasa la fiert pana ce scade, apoi se presara cu verdeata tocata.

SFAT

Se serveste fierbinte.

BAUTURA:

Cabernet