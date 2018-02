Superstitiile chinezilor legate de Valentine's Day

China sărbătoreşte Valentine's Day, tradiţie occidentală adoptată mai ales de tinerii care obişnuiesc să dăruiască în special flori, evitand, din superstiţie, anumite cadouri, precum ceasuri sau umbrele.

De ce ceasuri? Pentru ca, in perceptia chinezilor, un astfel de obiect - fie ca este de perete sau de mână - este o aluzie directă la trecerea timpului şi la sfârşitul unei relaţii, de prost augur pentru îndrăgostiţi. La fel in cazul încălţămintei. Daca in Occident, o pereche de pantofi noi este considerat un cadou normal, în China el sugerează ideea de a pleca sau chiar de a fugi de lângă persoana iubită.

Cu alte cuvinte, chinezii acordă o mare atenţie darurilor, care nu sunt percepute doar ca nişte simboluri. Spre exemplu, nu se oferă cadou obiecte al căror nume în limba mandarină au un anumit înţeles, precum o umbrelă, care în limba chineză are o sonoritate ce duce cu gândul la "colaps", ceea ce nu este de dorit într-o relaţie amoroasă.

Deşi fructele pot părea un cadou nevinovat, chinezii încearcă să le evite pe cele a căror sonoritate deranjează, precum perele, care în limba mandarină s-ar putea traduce prin "a lăsa în spate pe cineva". În aceste conditii, chinezii se pot orienta spre flori şi felicitări cu dedicaţie. De la trandafiri, lalele sau orhidee, sunt preferate mai ales florile de culoarea roşie, fucsia şi galben, evitându-se, totodata, crizantemele, asociate cu funeraliile.