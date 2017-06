Ce anume le-a dat bătăi de cap concurenților de la “Te cunosc de undeva!” și care le-au fost obiceiurile înainte de a intra pe scenă

Sâmbăta aceasta, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, are loc finala celui de-al unsprezecelea sezon al show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși când se va alege câștigătorul marelui trofeu dintre finaliștii Daniel Max Dragomir, Sore, Biu Marquetti, Alex Vasilache și duetul Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Nefinaliștii vor urca, la rândul lor pe scenă, în cadrul unor momente speciale alături de patru mari artiști.

Ce anume însă le-a dat bătăi de cap celor zece concurenți – Sore, Ruby, Bianca Sârbu, Biu Marquetti, Anda Adam, Alex Vasilache, “Cuza”, Daniel Max Dragomir, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu -, în cele 15 săptămâni de show, dar și care le-au fost obiceiurile înainte de a urca pe scenă, spun chiar ei, în cele ce urmează:

Sore

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

De fiecare dată când sunt în backstage, îmi place să vorbesc și să glumesc cu colegii de la sunet, de la making of. Mă relaxează. Deja ne-am împrietenit și e o încălzire bună pentru scenă. Și, fix înainte să intru în lift, schimb câteva cuvinte de încurajare cu Lulu, directorul muzical.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Bătăi de cap?... hmmm. Personajele masculine, pentru că nu m-am simțit niciodată foarte în personaj atunci când am făcut un travesti. Consider că nu mi se potrivesc J

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Cred că în top 3 la mine intră Adele, Paloma Faith și Miley Cyrus. Iar ultimele locuri sunt ocupate de Pepe, Smiley și Temișan.

Anda Adam

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Mereu vocalize, pentru că nu intru niciodată în scenă neîncălzită. Și întotdeauna îmi fac cruce înainte... ca să dea Domnul să iasă bine :))

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

De data asta nu mi-a mai dat nimic bătaie de cap. Le știam pe toate pe dinafară și eram deja familiarizată cu absolut tot. Am încercat în schimb un lucru nou: mi-am dat în cap cu spray negru... și am avut ceva emoții, recunosc, pentru că stând câteva ore bune cu acel negru în cap, mi-a fost teamă că nu se va mai lua de pe părul meu blond :)))... Oricum, am insistat ceva ca să scap definitiv de acea culoare, a trebui să mă șamponez de patru-cinci ori.

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Mi-au ieșit bine Bonnie Tyler, Mary J. Blige, Stela Popescu și Alicia Keys. Au fost personaje mănușă pentru mine și sunt fericită că rulețica mi le-a dat! Au fost și provocări pentru mine, în același timp, dar și transformări reușite.

Complicat și greu de ajuns aproape de original a fost David Bisbal. Nu a ieșit rău, dar atât a fost maximum cât s-a putut, și fizic, și vocal, și în spaniolă, și cu 100 de cuvinte pe secundă J).

Biu Marquetti

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Beau un pahar cu apă, la temperatura camerei, fiindcă de fiecare dată, de la emoții, mi se usucă gâtul. Apoi, îmi fac semnul Crucii, ca să iasă totul cât se poate de bine.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Machiajul, atunci când trebuia să fiu făcută albă. Era prea multă pudră pe mine. Și lentilele de contact... Îmi irită ochii foarte tare, aproape nu văd nimic.

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Cele mai bune, din punctul meu de vedere, au fost Matilda Pascal Cojocărița, Amara la Negra, Melanie Thorton, Coumba Gawlo și Donna Summer, sub nici o formă nu mi-au ieșit Delia, David Lee Roth sau George Harrison.

Bianca Sârbu

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Fac vocalize în baie la greu