Cea mai înaltă actriță din Game of Thrones se uită de sus la Cannes

În Game of Thrones (Urzeala Tronurilor) este Brienne de Torth şi mânuieşte sabia ca nimeni alta. La Festivalul de film de la Cannes se detaşează vizibil, fiind cu un cap mai înaltă decât majoritatea actorilor.



Este vorba de actriţa Gwendoline Christie, care a venit singură pe Croazetă, a se înţelege prin asta fără impozantul casting din Urzeala Tronurilor, scrie marţi Madame Le Figaro.



În celebra saga fantastică, ea este o lady devenită cavaler nemilos în serviciul Casei Stark. La cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de la Cannes, a venit să promoveze ''Top of the Lake : China Girl'', thriller-ul sumbru al regizoarei neozeelandeze Jane Campion, în sesiune specială.



Deşi ştiam că este foarte înaltă, 1,93 m mai precis, la şedinţa foto de la Palatul festivalurilor după conferinţa de presă de prezentare a producţiei, Gwendoline s-a dovedit a avea o statură impresionantă: cu un cap peste majoritatea echipei filmului.



Imensă, chiar, alături de Nicole Kidman, care are 1,79 m'', scrie autoarea articolului, Marion Galy-Ramounot.



'Părinţii mei au considerat întotdeauna înălţimea mea ca ceva minunat ce trebuie evidenţiat', a mărturisit actriţa pentru The Independent în 2008.



''Îmi place să fiu înaltă, pentru că este mai uşor să respir în aglomeraţie şi pentru că te face să priveşti viaţa dintr-un unghi diferit''. Te face să te uiţi şi la Cannes de sus, conchide semnatara articolului.