Cel mai vârstnic model din lume apare într-o campanie de promovare a unor produse cosmetice

Daphne Self, cel mai vârstnic model din lume, a devenit una dintre imaginile oficiale ale celei mai recente campanii publicitare care promovează brandul britanic de produse cosmetice Eyeko, informează huffingtonpost.fr.



"Îmi place când genele mele par lungi şi dese", declară modelul londonez într-un videoclip creat pentru noul tip de mascara produs de compania britanică, publicat pe 19 ianuarie pe Instagram. "E fabulos!", a adăugat ea, făcând cu ochiul în direcţia camerei de filmat.



În vârstă de 89 de ani, Daphne Self şi-a început cariera în anii 1940 pe vremea când nu împlinise încă 20 de ani. Şi-a părăsit locul de muncă, renunţând la modă, în anii 1950. După ce a fost remarcată într-o fotografie publicată în cadrul unui articol despre bătrâneţe ce a apărut în revista Vogue, Daphne Self a revenit în această industrie la vârsta de 70 de ani.



"O atitudine bună"



Compania Eyko a ales-o, alături de alte manechine mult mai tinere, pentru a promova noul său tip de mascara, dar şi diversitatea de utilizare a acestui produs.



"Fanii noştri ştiu să facă diferenţa. Ei sunt inteligenţi şi nu mai doresc să li se impună o normă", a declarat Nina Leykind, fondatoarea brandului Eyeko.



Potrivit Daily Mail, apariţia lui Daphne Self într-o nouă campanie publicitară intervine la doi ani după ce renumitul model a vorbit public despre manechinele prea slabe. "Nu merită efortul să fii atât de slabă. E suficient să ai o poziţie bună, o atitudine bună şi o ţinută corporală bună", a declarat ea în 2016. AGERPRES