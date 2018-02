Declarațiile șocante ale lui Jeremy Clarkson despre Richard Hammond

Jeremy Clarkson a declarat că Richard Hammond, coprezentatorul său din cadrul emisiunii ''The Grand Tour'', a rămas cu probleme de memorie după accidentele de maşină prin care a trecut, relatează Press Association.



Hammond, în vârstă de 48 de ani, s-a rănit la picior anul trecut, în timp ce filma în Elveţia, după ce maşina în care se afla s-a răsturnat şi a luat foc la doar câteva momente după ce el a reuşit să iasă.



De asemenea, în 2006, Hammond a suferit leziuni cerebrale şi a stat în comă timp de două săptămâni în urma unui accident auto produs la viteză mare în timpul unor filmări pentru emisiunea "Top Gear".



Clarkson a declarat pentru Sunday Mirror că Hammond uită lucruri după câteva secunde, parţial din cauza accidentelor.



''Îi spui ceva şi cinci secunde mai târziu i-a ieşit din cap'', a povestit prezentatorul emisiunii ''The Grand Tour'' .



''Nu e din vina lui, ci faptul că nu ştie să conducă şi s-a răsturnat, iar creierul i-a fost afectat'', a adăugat Hammond.



''Nu are capacitatea să-şi amintească nimic (...) parţial din cauză că a suferit leziuni cerebrale'', a explicat prezentatorul.AGERPRES