Doliu la Hollywood. Jonathan Demme, regizorul filmului "Tăcerea Mieilor", a murit la 73 de ani

Regizorul american Jonathan Demme, laureat cu Oscar pentru "Tăcerea Mieilor", a murit miercuri la New York în urma unui cancer, a declarat o sursă apropiată cineastului Agenţiei France Presse.



Regizorul, cunoscut de asemenea pentru filmul 'Philadelphia', suferea de cancer de esofag, a precizat sursa.



Cariera lui Jonathan Demme se întinde de-a lungul a patru decenii cu incursiuni în genuri diferite, inclusiv în filmul documentar, însă el rămâne cunoscut mai ales pentru "The Silence of the Lambs" ("Tăcerea Mieilor", 1991) şi 'Philadelphia' (1993).



Atmosfera irespirabilă din "Tăcerea mieilor", care evocă colaborarea dintre un ucigaş în serie canibal şi machiavelic cu o tânără agentă a FBI a marcat o întreagă generaţie. Filmul i-a adus lui Jonathan Demme şi celor doi actori principali, Jodie Foster şi Anthony Hopkins, premiul Oscar pentru cel mai bun regizor şi cei mai buni actori într-un rol principal.



'Philadelphia', unul dintre primele filme care a abordat direct ravagiile SIDA în rândul comunităţii homosexuale, i-a adus lui Tom Hanks un Oscar pentru cel mai bun actor, iar lui Bruce Springsteen Oscarul pentru cel mai bun cântec, pentru melancolica sa piesă 'The Streets of Philadelphia'.



Reacţiile au apărut imediat pe reţelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu regizorului originar din Long Island, un cartier din NewYork. "Un om formidabil. Tristeţe", a scris Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, pe contul său de Twitter.



Soţia lui Demme şi cei trei copii ai lor i-au fost alături în momentul trecerii sale în nefiinţă la domiciliul său din Manhattan. Ei au cerut prietenilor cineastului ca "în loc de flori" să facă în onoarea lui o mică donaţie asociaţiei pentru apărarea imigranţilor "Americans for Immigrant Justice" cu sediu în Florida. www.agerpres.ro