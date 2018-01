Ioan Cărmăzan, despre moartea lui Sergiu Nicolaescu: ”Mi-a zis, când ne uitam  la o înmormântare, să am grijă să nu i se întâmple așa ceva”

Ioan Cărmăzan, unul dintre cei mai apreciați regizori români, scriitor și profesor universitar, vorbește despre vasta sa experiență și despre poveștile incredibile din viața sa, în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Ioan Cărmăzan, care a fost bun prieten cu Sergiu Nicolaescu, susține că acesta era un ateu nedeclarat și mereu și-a exprimat dorința de a fi incinerat.

”Nici eu nu sunt un tip habotnic, religios. Eu cred că el era ateu nedeclarat. Când s-a trezit din prima operație pe creier, primul om pe care l-a sunat am fost eu. Am glumit și l-am întrebat dacă voia să plece așa, fără să-și ia la revedere. (...) A doua oară a plecat prea repede. Eu am acceptat tot ce a spus soția lui, ea îi purta numele și știa mai bine. El mi-a spus mie asta odată, mai demult, când ne uitam la o înmormântare. Mi-a zis ‘băi, Ioane, ai grijă, mie să nu mi se întâmple povestea asta`. Și când eram odată la mare mi-a spus că de acolo trebuie să arunc cenușa. Astea erau momente în care el era încă putere. El i-a spus probabil nevestei și probabil așa a fost mai bine. Am avut mari probleme cu oameni care voiau să se arunce peste sicriu. Eu pot spune că atunci, la moartea lui, pentru prima oară în viața mea am devenit religios. Am vrut să nu fie niciun incident, nicio răutate, să fie cu smerenie. Să-i pot ușura trecerea în lumea de dincolo”, mărturisește Ioan Cărmăzan în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

