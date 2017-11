Lora şi iubitul ei, Ionuţ Ghenu, pornesc în aventura Asia Express la Antena 1

Lora şi Ionuț Ghenu sunt cea de-a doua pereche de vedete care a acceptat provocarea Asia Express, show ce va fi difuzat în primăvara anului 2018 la Antena1. Dornici de aventură, cei doi au început deja să pună la cale strategii și planuri care să îi ajute să ducă această cursă până la final. „Am vorbit de multe ori despre faptul că ne-ar plăcea să ne luăm rucsacul în spate, să plecăm în lume de nebuni. Dacă nu făceam asta acum, nu știu când am mai fi avut ocazia. Se pare că Universul a contemplat în favoarea noastră şi ne-a dat ce ne-am dorit. La fel de adevărată este și vorba “Ai grijă ce îți dorești!”. Spun asta pentru că știu că ce ne așteaptă nu va fi deloc ușor. Știu că locurile în care vom ajunge sunt foarte periculoase. Mie îmi place în general să mă gândesc la ce e mai rău, ca să nu fiu surprinsă, de asta mi-am făcut tot felul de scenarii, mă aştept să avem parte de tot felul de situații limită, lipsă de mâncare, condiții grele în care să dormim, nervi, epuizare fizică etc.”, a declarat Lora. Întrebați cum se decurcă în condiții de stres şi cât de mult reuşesc să se înţeleagă unul pe celălalt, aceștia au spus simplu “Va fi foarte interesant de privit pentru cei de acasă!”.

Asia Express este călătoria și experiența vieții pentru toate perechile care îi acceptă provocarea. Fără scenarii, fără situații premeditate, fără locuri special amenajate, formatul oferă aventură pură. 14 vedete au de parcurs un traseu de aproape 5000 de km, în zone dificile din Vietnam, Laos, Cambodgia şi Thailanda, având la dispoziție un singur dolar pe zi. Cu ce se deplasează, ce mănâncă, unde reuşesc să doarmă sunt lucruri care vor depinde numai și numai de ei, de abilitățile și norocul lor.

Formatul emisiunii a fost prima oara realizat in anul 2004. De atunci si pana in prezent au fost produse 40 de sezoane difuzate in peste 15 tari (Franta, Belgia, Germania, Italia, Spania, Columbia sau Olanda) si au fost puse la dispozitia participantilor 10 rute diferite. In 2016 si-a castigat titlul de cel mai urmarit show de divertisment din Columbia, iar in 2015 a fost un adevarat fenomen la nivel de social media in Spania si Italia, fiind show-ul care a generat cele mai multe tweet-uri. Asia Express va fi difuzat de Antena 1 în primavara anului 2018, filmările urmând să aibă loc la sfărșitul acestui an.