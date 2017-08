Mărturisiri din culisele “Iubire și răzbunare”: “Suhan este destul de fițoasă”

Este una dintre cele mai iubite actrițe ale Turciei, iar în blockbusterul turcesc “Iubire și răzbunare”, difuzat în exclusivitate la Happy Channel, Tuba Büyüküstün îl are ca partener pe Kıvanç Tatlıtuğ, câștigător “Best Model of Turkey” (2002) și “Best Model of The World”. În serialul, care poate fi urmărit de telespectatori de luni până joi, de la ora 20.00, Tuba o interpretează pe Suhan, o femeie obișnuită să dețină controlul.

“Suhan este destul de fițoasă. Ea oricum are stilul ei. Suhan este o femeie care s-a născut într-o ordine deja stabilită și, într-o zi, cunoaște un bărbat. Este un bărbat diferit de cei pe care i-a întâlnit până acum. Nu îl poate înțelege, controla… Nici măcar nu știe cum să comunice, să vorbească cu el. Nu știu ce fel de personaj este Suhan, chiar nu știu ... Și eu am fost foarte emoționată să fac cunoștință cu ea. Acum încep să o cunosc pe Suhan, încetul cu încetul. De fapt, o voi cunoaște și eu odată cu dumneavoastră. Acest drum al cunoașterii ei este foarte palpitant pentru mine. Cu cât trece mai mult timp, cu atât îmi doresc s-o cunosc și mai bine. De aceea nu vă pot spune cum este Suhan.” , mărturisește Tuba despre personajul ei, în cadrul unui interviu difuzat la Happy Channel.

Actrița recunoaște că Suhan a trecut printr-o transformare spectaculoasă, la care au contribuit atât ea, cât și ceilalți actori din film. “Pentru mine, Suhan s-a transformat, căci cea, despre care am citit initial în scenariu este total diferită de cea pe care am cunoscut-o pe ecran. Nu știu cum să vă explic, dar este total diferită. În momentul în care am citit scenariul am văzut altă femeie decât este ea acum. Este prima oară când îmi trece asta prin minte. Cu fiecare scenă jucată, descoperi ceva nou în personaj. Pentru actor, contează foarte mult și celelalte personaje care îl înconjoară. Tatăl ei, mama, familia, Cesur, toți dau ceva personajului, iar tu, actorul, adaugi peste acel ceva. Este interesant pentru mine. Oricum, în final, a ieșit o femeie care nu are legătură cu cea despre care am citit”, a completat ea.

Telespectatorii Happy Channel o pot urmări pe Tuba Büyüküstün, de luni până joi, între orele 20.00-22.00, în cel mai nou blockbuster turcesc - "Iubire și răzbunare".