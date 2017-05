O cunoscuta tenismena romana s-a logodit in secret

David Iliff





Norris Mageanu, fostul partener de viata al Corinei Danila, si-a refacut viata sentimentala alaturi de tenismena Ana Bogdan.

Afaceristul Norris Mageanu, in prezent presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, a devenit cunoscut datorita relatiei cu vedeta tv Corina Danila, cu care are o fiica, Rianna, in varsta de 13 ani. Cei doi s-au separat, iar Norris a mai bifat cateva povesti sentimentale, cea mai cunoscuta fiind cea cu Lorena, sora fotomodelului Catrinel Menghia, de care s-a despartit vara trecuta, dupa o relatie de aproape 5 ani, informeaza Wowbiz.

Norris a cunoscut-o apoi pe tenismena Ana Bogdan, iar lucrurile au evoluat foarte rapid. Foarte indragostita, sportiva a anuntat ca s-a logodit cu Norris, pe care l-a numit "viitorul meu sot”."Iti multumesc pentru ca imi aduci zambetul pe fata si pentru ca imi umpli inima cu bucurie in fiecare zi. Imi multumesc pentru ca iti pasa! Iti multumesc pentru ca imi dai puterea sa merg inainte dupa fiecare infrangere si pentru ca ma faci sa-mi fortez limitele in fiecare zi. Iti multumesc pentru ca imparti cu mine binele si raul. Iti multumesc pentru ca esti cel mai bun prieten al meu, partenerul meu de tenis, logodnicul meu, sufletul meu pereche, viitorul meu sot”, a marturisit Ana Bogdan.