Octavian Ursulescu, despre relația specială cu Stela Popescu: „Câteodată eram șoferul ei”

Octavian Ursulescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi, își amintește cu nostalgie de relația deosebită pe care a avut-o de-a lungul timpului cu îndrăgita și regretata actriță Stela Popescu.

El mărturisește, în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars că Stela Popescu era o femeie foarte energică și pozitivă tot timpul.

”Stela Popescu m-a marcat în viață. Am fost prieteni de familie. Stela după două-trei spectacole era un monument de energie. Ne zicea ‘băieți, ce bem, ce mâncăm, ce vedem?’ Eu și Stela am fost într-un cerc de prieteni foarte apropiați. Câteodată eu eram șoferul ei, ea nu avea mașină, o luam și mergeam acolo. Am fost foarte legat de ea. Ne simțeam bine, eram noi între noi și Stela era copleșitoare”, povestește Octavian Ursulescu.

