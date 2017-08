Sighișoara, cetatea toleranței interetnice

În perioada 17-20 august, Cetatea Sighișoarei găzduiește manifestări culturale care aduc în prim plan specificul fiecărui grup etnic de pe teritoriul României, dar și tradiții ale altor popoare. Artiști, ansambluri folclorice și cercetători au fost inivitați și în acest an, la cea de-a cincea ediție a festivalului ProEtnica, din Sighișoara, să își expună atât elementele specifice pentru cultura din care fac parte, cât și punctele de vedere, referitor la nevoile pe care le au anumite grupuri etnice pe teritoriul României, pentru a nu fi marginalizate. Peste 700 de reprezentanți ai minorităților naționale se reunesc timp de patru zile la Sighișoara.

Prima seară a festivalului ProEtnica a avut invitați speciali care, prin povestea vieții și carierei lor, exprimă însăși ideea de interculturalism și multiculturalism, dintr-o perspectivă inedită, cea a nomadului contemporan: trupa rromani Nadara, din Târnva Mică. Cea mai impresionantă poveste este chiar cea a solistei, Alexandra Beaujard, care exprimă, prin propria carieră și viață, esența multiculturalismului și a nomadismului contemporan autentic „Eu sunt din Franța, dar trupa Nadara este din județul Mureș. Piesele noaastre au fost culese din zona Târnava Mică. Eu cânt la acordeon și cu vocea. Am învățat să cânt când lucram la circ și am ajuns în România, în anul 2000. Mai întâi am învățat ungurește, apoi românește”, spune Alexandra Beaujard, solista franțuzoaică a trupei Nadara.

Festivalul continuă până duminică. ProEtnica oferă reprezentanților minorităților naționale o oportunitate de a împărtăși obiceiurile lor și de a se angaja activ în dialogul intercultural, prin diferite canale și cu mijloace diferite de expresie, cum ar fi: artă tradițională, artă contemporană, cercetare științifică și mese rotunde. Astfel, ProEtnica este un instrument care promovează drepturile de exprimare culturală a minorităților naționale și, în același timp, consolidează dialogul intercultural, contribuind la consolidarea păcii interculturale într-o societate pluralistă și democrată.