Cel mai mare mit despre slăbit

Când vine vorba de mâncatul sănătos, mulţi cred că este scump, că necesită timp şi că este dificil de urmat, scrie Dailymail.

Dieticiana Leanne Ward, în vârstă de 28 de ani, din Brisbane – The Fitness Dietitian, cum este găsită pe Instagram – afirmă că obiectivul ei este “să arate oamenilor că a fi sănătos nu e ceva greu, nu trebuie să fie plictisitor şi nici nu trebuie să fie scump”.

Potrivit lui Leanne, care lucrează ca dietician la o clinică în Brisbane, industria sănătoasă poate fi, de mult ori, confuză atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. “Sănătos nu înseamnă a număra caloriile, a face exerciţii excesiv sau a te cântări zilnic. Sănătatea arată diferit pentru fiecare, aşa că obiectivul meu este să învăţ oamenii, în special femeile, să-şi iubească corpul, să-l hrănească şi să-l mişte regulat”, a spus Leanne.

În postările sale de pe Instagram, Leanne punctează că o mâncare nesănătoasă nu te va face gras, la fel cum o salată nu te va face slab. În plus, aceasta subliniază şi faptul că alimentele nu îşi schimbă brusc numărul de calorii după ora 17:00.

Dieticiana în vârstă de 28 de ani a menţionat pentru Dailymail că cel mai mare mit în legătură cu alimentaţia este că o dietă şi un stil de a mânca se potriveşte pentru toată lumea. “Nu te lăsa păcălit să crezi că ce funcţionează pentru prietenul sau vecinul sau colegul de la muncă va funcţiona şi pentru tine”, a explicat aceasta.

“La muncă, oamenii mă întreabă deseori ce greutate am sau câte calorii mănânc, dar este complet irelevant. Am 1.83 înălţime, deci ceea ce mănânc va fi foarte diferit de ceea ce mănâncă cineva de 1.53. Suntem toţi individuali, iar dacă un mod de a mânca ar funcţiona pentru toată lumea, atunci nu am mai avea criză de obezitate”, a mai spus Leanne.