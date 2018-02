Dieta indiană te ajută să slăbești repede și sănătos

Dieta indiană e în top. Când vă gândiți să apelați la o anumită cură de slăbire, trebuie să luați în calcul o serie de factori, de exemplu: vârsta și greutatea.

Dar și rata metabolica, nivelul de activitate sau starea de sanatate. Corpul fiecarei persoane este diferit si fiecare are nevoie de un anumit numar de calorii, pentru a functiona cat mai bine.

Aflarea indicelui metabolic va poate ajuta la calcularea numarului optim de calorii si la planificarea intregului regim, in functie de cat trebuie sa pierdeti in greutate.

Citește și

Cea mai sigură metodă de slăbit, fără efecte adverse. Garantat: 7 kg pe săptămână

Cele mai frumoase mesaje de dragoste pentru Sfântul Valentin

Succesul oricarei diete consta in cantitatea de alimente consumate si de aportul lor caloric. Este stiut faptul ca unele, desi consumate in cantitati mai mici, contin mai multe substante hranitoare decat altele, chiar daca se consuma in cantitati mult mai mari.

Este cazul legumelor, fructelor si anumitor tipuri de carne. Dieta perfecta trebuie sa includa cantitati echilibrate de carbohidrati, vitamine, minerale, proteine si grasimi esentiale.

Dieta indiana se bazeaza pe consumul anumitor alimente, care sa indeplineasca aceasta cerinta esentiala.

Iată care sunt alimentele permise:

...............

Citește mai mult despre dieta indiană