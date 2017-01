DIETE SĂNĂTOASE. Scapă de 3 kilograme pe zi cu DIETA LUPULUI

Forta gravitationala a Lunii - mult mai redusa decat cea a Pamantului, are efect nu numai asupra oceanelor si raurilor de pe Terra, ci influenteaza si continutul de apa din organismul uman.

Articolul de mai jos iti arata cum poti profita de fazele lunii pentru detoxifierea organismului si pierderea surplusului de greutate.

Sunt cazuri in care oamenii care au tinut "dieta lunii" au slabit si 3 kilograme intr-o singura zi! Un alt nume pentru acest plan de slabire este "dieta lupului" sau dieta varcolacului si consta in consumul de lichide, timp de 24 de ore in perioada in care luna intra intr-o noua faza, fie luna plina, fie luna noua.

Luna trece prin patru faze: luna noua, primul patrar, luna plina si ultimul patrar. Dieta se tine de doua ori pe luna: la luna noua si la luna plina.

