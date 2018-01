Biologii au gasit un leac neasteptat impotriva Alzheimer!

Biologii britanici au stabilit ca unul dintre noile medicamente incluse in tratamentele pentru diabet si care actioneaza asupra a trei gene de crestere, s-a dovedit foarte eficient in lupta impotriva Alzheimer, se arata intr-un articol publicat in revista Brain Research.

"Experientele clinice au aratat ca respectivul preparat poate ajuta persoanele care sufera de afectiuni psihice. Am reusit sa demonstram ca noua versiune a medicamentului poate fi utiliza si in lupa impotriva Alzheimer", a declarat Christian Hoelscher, de la Universitatea Lancaster, din Marea Britanie.

Se considera ca boala Alzheimer apara ca urmare a cumularii in neuroni a unei substante patogene - beta amiloid, care este un fragment dintr-o proteina pe care organismul o produce în mod normal.

De cativa ani, Hoelscher si colegii lui studiaza legatura neobisnuita dintre boala Alzheimer si diabetul de tip II, dar si cu alte afectiuni metabolice. Nu a fost inca identificat elementul sau elementele comune, dar oamenii de stiinta au observat ca persoanele in varsta care manifesta rezistenta la insulina devin mai des victime ale dementei senile.

Aceasta constatare i-a determinat pe biologii britanici sa presupuna ca medicamentele care incetinesc in mod eficient dezvoltarea diabetului de tip II pot influenta cu acelasi efect benefic activitatea creierului in cazul bolii Alzheimer. Teorie verificata cu ajutorul unui preparat impotriva diabetului care nu a primit o denumire, creat in 2015 de un grup de experti din Germania si Canada.

Tratamentul, numit "triagonist" de inventatorii lui, actioneaza asupra a trei gene de crestere in celule, obligandu-le sa reactioneaze mai activ la moleculele de insulina.