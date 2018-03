Care este cea mai UTILA modalitate de infometare!

Oamenii de stiinta de la University of Surrey au stabilit ca o infometare moderata, cu pauze, reduce mult mai bine riscul aparitiei bolilor cardio-vasculare comparativ cu o alimentatie saraca in calorii. Un studiu pe aceasta tema a fost publicat in revista British Journal of Nutrition.

La studiu au participat persoane supraponderale care ar fi trebuit sa piarda 5% din greutatea corporala. Un grup de voluntari a urmat un regim alimentar normal cinci zile pe saptamana, altul a redus portia zilnica pe zi la 600. Aproape 20% dintre participanti s-au retras din experiment, fiind incapabili sa respecte dieta. Doar 27 de persoane au reusit sa mearga pana la capat.

S-a constatat ca dieta 5:2, ce presupune doua zile pe saptamana cu doar 500-600 de calorii pe zi, determina o ardere mai buna a grasimilor.

Voluntarii din aceasta grupa au putut ajunge la greutatea dorita in 59 de zile. In plus, infometarea moderata cu pauze a antrenat o scadere a tensiunii arteriale sistolice cu 9% la persoanele din primul grup si cu 2% la cele din grupul al doilea.