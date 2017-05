Ce provoacă dezvoltarea varicelor și ce putem face împotriva lor

Venele varicoase sunt o problema atat estetica, cat si de sanatate, foarte serioasa si care poate afecta grav calitatea vietii unei femei. La picioarele sanatoase, valvele din interiorul vaselor se deschid permitand circulatia sangelui, dupa care se inchid blocand refluarea acestuia inapoi in picioare. in timp, din cauza solicitarilor sistematice si a imbatranirii tesuturilor, valvele devin mai putin elastice. Sangele inunda vasele si stagneaza in ele producand edeme si durere. De asemenea, se poate ajunge si la complicatii precum ulcere sau tumefierea altor vene.

Multe paciente ajung sa aiba astfel de probleme de sanatate la varste cuprinse intre 20 si 30 de ani, dar solicita tratament 20 de ani mai tarziu. Sarcinile, pozitia picior peste picior o perioada lunga de timp, constipatia, cresterea in greutate si ereditatea, toate acestea pot determina aparitia venelor varicoase.

Alte cauze includ lipsa exercitiilor fizice, o dieta deficitara, modificarile hormonale inainte de menstruatie sau din jurul menopauzei. Tratamentul acestei afectiuni consta atat in ciorapii elastici de sustinere care comprima venele, dar care pot fi mai inestetici chiar decat boala, pana la scelroterapie – injectii cu lichid sclerozant care impiedica fluxul sanguin sa treaca prin vena si interventia chirugicala. Aceasta din urma este o operatie de indepartare a venelor varicoase.

Pentru prevenirea recidivei bolii, dieta are un rol foarte important. Sunt necesare fibrele alimentare, lichidele in cantitate suficienta, intrucat constipatia poate cauza presiune pe venele picioarelor. Alimentele care sunt benefice pentru ameliorarea afectiunii sunt fructele de padure, ciresele, strugurii, hrisca si ceapa.

Tincturile de ghimpe – Ruscus aculeatus - si castan salbatic – Aesculus – au proprietatea de a reduce edemele. Se combina tincturile in parti egale, se ia o lingurita de amestec diluat in apa, o data pe zi. Un alt tratament recomandat de dr. Glenville are la baza 2 picaturi de ulei de galbenele la 3 lingurite de ulei esential de alune. Se maseaza usor amestecul pe venele varicoase, la finalul fiecarei zile.

Exercitiile fizice sunt si acestea utile fiind necesare 30 de minute pe zi, deoarece miscarea mentine circulatia sanguina. in conditiile in care munca impune statul in picioare multe ore pe zi indicatia este sa incordati si sa relaxati frecvent muschii gambelor. Cand stati pe scaun tineti spatele drept si evitati sa stati pe pozitia picior peste picior. incercati sa faceti o pauza la fiecare ora. Renuntati la fumat si acasa, odihniti-va picioarele pe un scaun special destinat acestui scop!

Sursa: bzv.ro