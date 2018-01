Ibuprofenul și infertilitatea la bărbați

Ibuprofenul are un impact negativ asupra fertilității la bărbați, scrie CNN, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences. Potrivit studiului, un grup de bărbați care au luat ibuprofen în doze folosite în mod normal de atleți au dezvoltat o condiție hormonală care reduce infertilitatea.

Advil și Mtrin sunt două branduri pentru ibuprofen, un antiinflamator răspândit. CNN a contactat producătorii celor două branduri, Pfizer și Johnson & Johnson, însă nu au primit niciun răspuns.

Studiul este o continuare a unei cercetări care s-a concentrat, inițial, asupra femeilor însărcinate, a explicat coautorul și directorul Institutului de Cercetări pentru Sănătatea Ocupațională și a Mediului din Franța, Bernard Jegou.

Bernard Jegou împreună cu o echipă de cercetători francezi și danezi au studiat efectele asupra sănătății pe care ibuprofenul, aspirina și paracetamolul le au asupra sănătății femeilor însărcinate. Experimentele au arătat că aceste medicamente au efecte asupra bebelușilor de sex masculin, mai exact efectele negative se îndreaptă asupra testiculelor.

Testiculele nu produc doar spermatozoizi, ci și testosteron, principalul hormon masculin.

Cele trei medicamente cresc, de asemenea, și riscul ca bebelușii să fie născuți cu malformații congenitale.

De la acest rezultat, cercetătorii s-au întrebat care este efectul produs asupra adulților. Astfel, aceștia si-au concentrat ancheta asupra ibuprofenului, care a avut cel mai puternic efect.

Ibuprofenul este luat de atleți, înainte de un concurs sau de antrenamente, pentru a preveni durerea, spune Jegou.

Echipa de cercetare a recrutat 31 de bărbați, voluntari, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Dintre aceștia, 14 au primit o doză zilnică de ibuprofen, precum cea a atleților amatori și profesioniști: 600 de miligrame de două ori pe zi. Celorlalți 17 voluntari li s-a oferit un placebo.

În cazul celor care au luat ibuprofen, în 14 zile, hormonii luteinizați, care intervin în sinteza androgenilor ovarieni la femei și a testosteronului la bărbați, au devenit coordonați de nivelul de ibuprofen care circula prin sânge. În același timp, rația de testosteron a scăzut, un semn al testiculelor disfuncționale.

Acest dezechilibru hormonal producea hipogondanism compensat, o afecțiune asociată cu infertilitatea, depresia, riscul crescut pentru evenimente cardivasculare, inclusiv insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral.

Ibuprofenul a fost inclus în clasa medicamentele cunoscute drept Medicamente antiinflamatore nesteroidiene (NSAIDs). Medicament folosit pentru tratarea durerilor minore și reducerea febrei, poate fi prescris în doze mare. Persoanele care iau medicamente NSAIDs au un risc mai mare de infarct sau de accident vascular cerebral comparativ cu cei care nu iau astfel de medicamente, potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA. Ibuprofenul poate cauza, de asemenea, ulcer, sângerări sau găuri în stomac și intestin. Riscul este cu atât mai mare cu cât acest medicament este luat pe perioade lungi de timp, în cazul bătrânilor sau celor cu o stare de sănătate proastă.