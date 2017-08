Nu manca niciodata pepene rosu seara! Iata de ce

Pepenele este o adevarata binecuvantare, mai ales in acest anotimp, cand temperaturile ridicate ne fac sa fim mult mai selectivi la mancare, dar si sa consumam mai multe lichide pentru a ne hidrata. Pepenele este unul dintre fructele pe care oricine le consuma vara, indiferent de regiune si tara. Acesta a fost cultivat inca din cele mai vechi timpuri, de mii de ani, iar evidente ale plantarii sale exista din Egiptul Antic.

Printre principalele beneficii ale acestui fruct se afla scaderea ratei de obezitate, a diabetului si a bolilor de inima, dar si efectele benefice in vindecarea astumului, a cancerului, a diverselor infectii si inflamatii din corp. De asemenea, pepenele creste nivelul de energie, dar te ajuta sa te si hidratezi, avand in compozitia sa apa in procent de 90%. Pe langa toate aceste beneficii, pepenele prezinta si aspecte negative, indeosebi atunci cand este consumat la final de zi. El provoaca balonare, te face sa te duci noaptea des la toaleta, iar samburii sunt greu de digerat in timp ce dormi.

Sursa: sanatate.bzi.ro