RĂȘINA de BRAD, antibiotic natural puternic, un inamic redutabil împotriva CANCERULUI la GÂT

Rasina de brad se acumuleaza pe trunchiul bradului, acolo unde a suferit o leziune, ea avand rolul de a dezinfecta si cicatriza coaja pomului.

Rasina de brad actioneaza adesea ca un antibiotic foarte puternic impotriva unor bacterii precum Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans si Listeria monocytogenes.

Ce afecțiuni putem trata cu rășina de brad

Durerile de gat, amigdalitele, faringitele, esofagitele

Se mesteca si se suge o lingurita de rasina, lasand-o sa alunece cat mai incet pe gat. Tratamentul se face de 2-3 ori/zi. Se poate face si o gargara cu plamadeala de rasina in alcool;

Cancer la gat

Dimineata si seara se suge cate o bucatica de rasina, de marimea unei monede, dupa care nu se mananca nimic, vreme de o ora. Este un tratament cu rol adjuvant;

Infectiile urinare (cistitele) si cele de rinichi (nefritele)

In aceste afectiuni, un tratament intern de cateva zile cu plamadeala in alcool de rasina de brad poate face minuni. Se ia o lingurita de preparat, diluata cu putina apa, de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol. Daca vreti sa obtineti rezultate si mai bune, puneti la fiecare doza de plamadeala in alcool de rasina de brad cate o lingurita de tinctura de ienupar. Rezultatul va va uimi;

Arsuri si taieturi usoare

Se aplica crema de rasina pe locul afectat de 2-3 ori pe zi. Daca exista riscul de infectie, atunci se aplica mai intai ca dezinfectant plamadeala in alcool;

Plagi care nu se inchid, luxatii si fracturi care se vindeca greu

Pe entorse si luxatii se aplica comprese cu plamadeala de rasina de brad in alcool sau se face un masaj foarte usor, cu crema de rasina de brad. Prin acest tratament facut zilnic, vreme de cel putin o saptamana, perioada de vindecare se scurteaza considerabil. Mesterii populari care “indreapta oasele” recomanda ca, dupa tratament, sa se puna o compresa cu rasina in alcool, la 30 de minute dupa efectuarea tratamentului. Daca plagile nu se inchid, se pun comprese cu plamadeala de rasina de brad in alcool, vreme de 30-60 de minute, dupa care se lasa o perioada dubla de timp sa se zvante in aer liber;

Hemoroizi

Se aplica pe locul afectat, de doua ori pe zi, crema de rasina de brad;

Reumatism

Se trateaza eficient prin bai fierbinti, partiale sau complete, facute in extract de cetini de brad. Imediat dupa baie, bolnavul este uns cu alifie de rasina de brad si i se da sa bea ceai fierbinte desoc cu maghiran;

Astenie, convalescenta, dureri musculare

Se fac bai generale cu extract de cetini de brad, dupa care se fac si frectionari usoare cu crema de rasina de brad, pe talpi, pe maini, pe umeri;

Cum putem prepara rășina de brad pentru diverse afecțiuni

Tinctura. Se obtine amestecand un pahar (200 ml) de alcool alimentar tare, de 80-90 de grade, cu 3-4 linguri de rasina. Amestecul se pune intr-un borcan care se va inchide ermetic si se lasa minimum 3 zile intr-un loc caldut, agitandu-l periodic, asa incat rasina sa se dizolve cat mai bine. Apoi preparatul se filtreaza, iar tinctura rezultata se depoziteaza in sticlute care vor fi inchise ermetic. Tinctura de rasina de brad este un remediu cicatrizant, antiinfectios si antiinflamator comparabil cu propolisul, dar mult mai bine tolerat de catre organism.

Unguent. Se prepara din sapte linguri de untura, o lingura de rasina de brad cat mai curata si cate o lingurita de miere zaharisita si de ceara de albine. Mai intai se pune intr-un vas la foc mic untura si se lasa pana devine lichida, dupa care se adauga rasina si ceara, care se lasa pana se dizolve complet, dupa care se ia vasul de pe foc, se adauga mierea si se lasa la racit. Cat mai este cald, unguentul se toarna intr-un borcan, care va fi inchis si lasat in frigider, unde se poate pastra pana la trei luni.

Ulei cu rasina. Intr-un vas mai mare cu apa clocotita, tinuta pe foc mic, se pune un vas cu 100 ml (jumatate de pahar) de ulei de masline, care se lasa sa se incalzeasca. Dupa ce uleiul a devenit fierbinte, se pune o lingura de rasina si se amesteca bine pana se dizolva complet, dupa care se filtreaza, se lasa sa se raceasca si se pune intr-o sticla care va fi inchisa ermetic. Cu acest ulei se fac frictionari pentru combaterea afectiunilor respiratorii si se aplica pe arsuri de gravitate mica si pe contuzii, pentru o vindecare rapida.