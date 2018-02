Uleiul de cătină are efect anticancerigen și antiinflamator

Fructele de catina se numara printre cele mai nutritive alimente existente. In ciuda dimensiunilor reduse, acest fruct este o bomba de nutrienti; contine 190 de substante nutritive active, inclusiv vitaminele A, B1, B2, C, D, E, K, flavonoide, aminoacizi, fenoli, acid folic plus 20 de minerale diferite. Mai mult, catina este singura planta cunoscuta pana in prezent ce contine Omega 3, 6, 7 si 9, iar uleiul de catina este cea mai buna sursa vegetariana de omega 7. Compozitia unica de acizi esentiali grasi si vitamine ofera acestor boabe numeroase utilizari si beneficii terapeutice. Iata cateva utilizari terapeutice ale uleiului de catina:

Intareste sistemul imunitar. Pentru stimularea sistemului imunitar se iau 30-40 picaturi zilnic, simplu sau cu o lingurita de miere (dar nu in apa, deoarece nu se dizolva, ci formeaza pelicula). O cura dureaza minimum 14 zile.

Previne si trateaza inflamatiile. Uleiul de catina este un excelent anti-inflamator - In urma unui studiu clinic, s-a observat ca in urma suplimentarii cu ulei de catina, a scazut riscul inflamatiilor sistemice. Catina stimuleaza sistemul imunitar, reduce inflamatiile, ajuta in combaterea infectiilor si creste rezistenta organismului la agentii patogeni, tinand bolile departe.Uleiul de catina poate fi utilizat atat ca uz intern petru infectiile generale, cat si ca topic local pe zonele inflamate ale pielii.

Efecte anticancerigene. Uleiul de catina prezinta numerosi antioxidanti care lupta impotriva cancerului. Poate ajuta in preventia cancerului de piele aplicat ca lotiune hidratanta. Substantele active continute in uleiul de catina inhiba dezvoltarea celulelor canceroase, cresc imunitatea organismului, reduc efectele secundare cauzate de chimioterapie si lupta eficient impotriva catorva diferite forme de cancer, precum cele rectal, gastric si pulmonar.

Previne ulcerul gastric si vindeca boala de reflux gastroesofagian. Ulcerul gastric si boala de reflux gastroesofagian sunt din ce in ce mai frecvente. Uleiul de catina consumat oral calmeaza mucoasa tractului digestiv, ajuta la prevenirea si la vindecarea ulcerului gastric.

Reduce colesterolul. Un studiu clinic efectuat asupra unui grup de 128 de persoane diagnosticate cu boala cardiaca ischemica, care au primit timp de sase saptamani de 3 ori pe zi cate 10 mg de ulei de catina a aratat ca acesta a redus nivelul colesterolului. In plus, a imbunatatit si functia cardiaca.

Previne leziunile hepatice. Datorita puterii antioxidantilor din catina alba,uleiul de catina are o activitate hepato-protectoare puternica. De asemenea, reduce concentratia de aflatoxine din ficat si diminueaza efectele negative ale acestora. Uleiul de catina alba contribuie la normalizarea enzimelor hepatice si a concentratiei serice a acizilor biliari.

Scaderea greutatii corporale. Dr. Oz a recomandat in cadrul emisiunii sale folosirea acestui ulei, dupa ce rezultatele unui studiu au aratat efectele pozitive asupra metabolismului femeilor supraponderale si obeze. Folosit cu regularitate, in salate sau alte preparate, insa fara a depasi o lingura pe zi, uleiul de catina accelereaza procesele de ardere a grasimilor, fiind indicat adesea de nutritionisti in curele de slabire.

Trateaza sindromul de ochi uscat. Participantii unui studiu au luat 2 grame de ulei de catina zilnic, timp de 3 luni. Probele efectuate la lacrimi inainte si dupa studiu au aratat ca profilul acizilor grasi din lacrimi nu s-a modificat, in schimb consumul de ulei a avut un efect pozitiv asupra simptomelor de roseata si uscare a ochilor. Omega 7 functioneaza sistemic, din interior, ajutand in caz de ochi uscati.

Amelioreaza sindromul Sjögren. Acizii grasi Omega ajuta structura pielii, straturile membranei mucoasei din sistemul digestiv, vagin si celulele din tot corpul. Omega 7 ajuta celulele sa retina umezeala, in special in gura, ochi si vagin. Cei care sufera de sindromul Sjögren, afectiune a sistemului imunitar care se manifesta prin uscarea excesiva a ochilor, a gurii si a vaginului, cat si femeile aflate la menopauza, pot beneficia de pe urma suplimentarii cu ulei de catina, bogat in Omega 7.

Sanatatea pielii si anti-imbatranire. Aplicat cu regularitate la nivelul tenului si pielii corpului, uleiul de catina mentine functiile celulelor cutanate, le stimuleaza regenerarea si asigura mentinerea echilibrului hidro-lipoproteic al pielii prin continutul de grasimi bune si a acizilor omega. De asemenea, uleiul de catina contine substante active care stimuleaza refacerea colagenului si previne depigmentarile provocate de imbatranire inhiband procesele de degradare a elasticitatii pielii si aparitia ridurilor.

Vindeca arsurile. Uleiul de catina poate fi folosit extern pentru vindecarea arsurilor (inclusiv solare), taieturilor, eczemelor sau ulceratiilor. Efectul de vindecare al uleiului de catina se datoreaza betacarotenului (provitamina A) aflat intr-o cantitate insemnata compozitia sa. Aplicati pe pielea spalata si uscata si apoi lasati sa actioneze cel putin 15-20 de minute inainte de stergere. Este posibil ca si dupa spalare, pe piele sa ramana temporar o usoara pata portocalie, de aceea, uleiul de catina trebuie aplicat uniform pe suprafata afectata.

Previne si vindeca acneea. Tratarea acneei cu ulei de catina are legatura cu efectul antibacterian si antiinflamator al acestor fructe.

Stopeaza caderea parului. O cura de 30 zile cu ulei de catina, consumat zilnic cate o lingurita ajuta la stoparea caderii si regenerarea podoabei capilare.

Previne si trateaza acneea rozacee. Acneea rozacee este o afectiune inflamatorie cronica ce cauzeaza roseata a fetei si umflaturi mici, rosii, adesea confundate cu eczemele sau cu acneea. Efectele antiinflamatorii ale uleiului de catina sunt benefice pentru aceasta afectiune. Catina contine de 10 ori mai multa vitamina C decat o portocala, oferind astfel cantitati maxime de antioxidanti. Antioxidantii protejeaza peretii celulelor si structura ADN-ului. De asemenea, imbunatateste textura pielii si distribuirea pigmentului.

Doza zilnica

Studiile au sugerat ca un consum echilibrat de ulei de catina variaza intre 2 si 5 grame zilnic, in functie de afectiunea tratata. Cel mai indicat este sa va consultati cu medicul de familie.