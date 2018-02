Andreea Sava: Cele 5 reguli de aur pe care le respect eu

Treaba asta cu nutriția poate părea complicată dar nu este chiar chirurgie pe creier. Mi s-a întâmplat să-mi spună multă lume că i se pare greu ce fac eu, adică să aibă o anumită disciplină alimentară. Ce am învățat în anii în care am studiat informatică este că orice problemă devine simplă dacă o poți reduce la o schemă logică formată din reguli de bază. Dacă elimini din ecuația rezolvării problemei datele neimportante și reușești să găsești tiparul, poți rezolva orice problemă de acel tip.

Știu, teoria sună complicat. :)) Mai sintetic: stilul meu de alimentație se reduce la 5 reguli simple pe care nu le încalc niciodată. Nici nu am de ce să le încalc fiindcă nu mi-e greu să le respect, mai ales că mă simt mult mai bine și am mai multă energie de când am adoptat acest stil de viață. Iată-le:

1. Fără prăjeli

Orice aliment, oricât de sănătos și dietetic, prin prăjire este încărcat cu grăsimi nesănătoase și devine mult mai greu de digerat. Dacă totuși un anumit fel de mâncare necesită prăjire, folosesc numai uleiuri rezistente la temperaturi înalte, gen de palmier, cocos etc.

2. Respect tabelul combinațiilor

Chiar și atunci când cumpăr un produs mai complex, mă uit pe etichetă și mă asigur că amestecul de ingrediente respectă aceste reguli. Cititul nu a omorât pe nimeni.

