Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, împreună la pian într-o emisiune de Crăciun

Acest recital a fost inserat în deschiderea concertului difuzat de canalul ITV, însă nu a avut loc în prima parte a evenimentului înregistrat la începutul lunii decembrie.



Cot la cot în fața instrumentului, mama și fiica - în vârstă de 10 ani - au interpretat un fragment dintr-o piesă a compozitorului scoțian Erland Cooper.



În timpul acestei reprezentații, prințesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte, vizibil foarte concentrată, a cântat cu dreapta.



Segmentul a fost filmat într-o cameră de la Castelul Windsor, reședința regală de lângă Londra.



Aproximativ 1.600 de persoane au participat la concertul de la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, prințesa a dorit să sublinieze 'puterea solidarității' în vremuri marcate de 'incertitudine'.



Kate, în vârstă de 43 de ani, a anunțat în martie 2024 că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită. Zece luni mai târziu, în ianuarie anul trecut, cancerul era în remisie, după cum a declarat ea.



Soția moștenitorului tronului britanic a revenit treptat în atenția publicului, cu activități consacrate în special copilăriei.



Cuplul are trei copii: George, Charlotte și Louis.

AGERPRES