Jurnalul.ro Ştiri Externe Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, împreună la pian într-o emisiune de Crăciun

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   23:40
Sursa foto: Palatul Kensington/Prințesa Kate, duet la pian cu fiica ei

O surpriză regală: prințesa Kate și fiica sa, prințesa Charlotte, au interpretat împreună o melodie la pian în timpul transmisiunii televizate de miercuri seara a concertului de colinde de Crăciun organizat de soția prințului moștenitor William al Marii Britanii, transmite AFP.

Acest recital a fost inserat în deschiderea concertului difuzat de canalul ITV, însă nu a avut loc în prima parte a evenimentului înregistrat la începutul lunii decembrie.

Cot la cot în fața instrumentului, mama și fiica - în vârstă de 10 ani - au interpretat un fragment dintr-o piesă a compozitorului scoțian Erland Cooper.

În timpul acestei reprezentații, prințesa Kate a cântat doar cu mâna stângă, în timp ce Charlotte, vizibil foarte concentrată, a cântat cu dreapta.

Segmentul a fost filmat într-o cameră de la Castelul Windsor, reședința regală de lângă Londra.

Aproximativ 1.600 de persoane au participat la concertul de la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, prințesa a dorit să sublinieze 'puterea solidarității' în vremuri marcate de 'incertitudine'.

Kate, în vârstă de 43 de ani, a anunțat în martie 2024 că suferă de cancer, a cărui natură nu a fost niciodată dezvăluită. Zece luni mai târziu, în ianuarie anul trecut, cancerul era în remisie, după cum a declarat ea.

Soția moștenitorului tronului britanic a revenit treptat în atenția publicului, cu activități consacrate în special copilăriei.

Cuplul are trei copii: George, Charlotte și Louis.

AGERPRES

