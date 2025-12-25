Tarifele la apă în 2026: Județele unde scumpirile ajung la 15%

Autoritățile și operatorii regionali au aprobat ajustări ale tarifelor, menite să acopere costurile de întreținere și investițiile pentru modernizarea rețelelor, iar majorările medii ajung la aproximativ 15% față de 2025, potrivit Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Județele cu cele mai mari scumpiri

Dintre cei 47 de operatori regionali, 13 au anunțat majorări ale tarifelor. Creșterile variază semnificativ:

Craiova: +11,08%

Turda: +19,65%

Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău: 12-13%

Târgu Jiu, Pitești și Brașov: 14-15%

Oradea: 16%

Suceava: 16,9%

Cele mai mari ajustări sunt în județele Cluj, Iași, Timiș și Constanța. În multe zone, serviciile de canalizare se apropie ca preț de apa potabilă, ceea ce va ridica și mai mult facturile.

Prețurile apei în București și Ilfov

Capitala rămâne printre zonele cu cele mai accesibile tarife. În 2026, prețul mediu pentru apă potabilă și canalizare în București și Ilfov va fi estimat între 10 și 12 lei pe metru cub (TVA inclus). Pentru comparație, la nivel național, media pentru 2025 era de 15,04 lei/mc, fără TVA.

Cele mai scumpe județe la apă și canalizare

Printre județele cu cele mai mari prețuri se numără:

Iași – 23,50 lei/mc

Dâmbovița – 22,47 lei/mc

Turda – 22,23 lei/mc

Bacău – 21,81 lei/mc

Craiova – 20,69 lei/mc

Piatra-Neamț – 20,66 lei/mc

Ploiești – 20,55 lei/mc

Suceava – 20,42 lei/mc

Mediaș – 20,10 lei/mc

Vaslui – 20,07 lei/mc

Consumatorii din aceste județe vor resimți direct impactul majorărilor, iar specialiștii recomandă gestionarea atentă a consumului pentru a evita facturi foarte mari, potrivit dcnews.ro.