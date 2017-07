Ce mâncăm pe vreme de caniculă

Ne place mâncarea “ca la mama acasă”. Adică mâncărurile tradiționale românești cu care am crescut și care de cele mai multe ori sunt cu grăsimi și nu ne pică chiar ușor. Sunt gustoase, ce-i drept, dar nu tot timpul sănătoase, mai ales în aceste zile caniculare când organismul nostru este supus unui stres suplimentar. În această perioadă oricum parcă nu ne vine să mâncăm la fel ca în sezoanele reci, dar dacă nu reușim să ne abținem, ar trebui să fim atenți la câteva aspecte. Ce și cum mâncăm, dar și câtă apă bem.

Atenție! Setea nu este întotdeauna un indicator bun pentru deshidratare. De multe ori putem să fim deshidratați și să nu ne fie sete deloc.

Corina Zugravu, nutriționist

Salată în loc de felul doi

Discuțiile despre lista cu mâncăruri bune și lista cu mâncăruri rele poate fi lungă și contestată de cele mai multe ori. Important este ca în timpul verii să nu facem exces de mâncăruri grele și să profităm de fructele pe care le găsim din belșug pe la tarabe. „În această perioadă ar trebui redus consumul de mâncare gătită, mai ales în care se folosește foarte multă grăsime, prăjeli. Astfel ne menajăm și tubul digestiv, organismul, dar ne menajăm chiar și pe noi pentru că a găti într-o bucătărie încinsă când afară sunt 40 de grade nu-i tocmai bine. Trebuie să învățăm să ne facem diverse salate consistente care să țină locul pentru felul doi. Iar la desert avem atâtea fructe încât nici nu mai are rost să facem sugestii”, explică medicul nutriționist Corina Zugravu, pentru Jurnalul Național.

Dietele cu fructe, nesănătoase

Nu este indicat nici să cădem în cealaltă extremă. Adică să mâncăm numai fructe, multe fructe. De exemplu, regimul cu struguri în care ar trebui să mănânci 2 kilograme pe zi este cu siguranță nesănătos, spune nutriționistul. Strugurii sunt și foarte bogați în glucide și atunci pot să apară dezechilibre. Nu este indicat să mâncăm fructe nici seara târziu, asta pentru că ele conțin fructoză, un zahăr natural, care la final se transformă tot în calorii. Bananele, de exemplu, conțin ceva mai mult zahăr decât alte fructe și ar trebui consumate cu moderație, cel mult două pe zi și nu seara. În rest, liber la fructe în această vară! „Mâncate în porții normale, 5-8 bucăți de piersici, de caise etc. nu reprezintă un exces. Mai ales că o facem garantat în detrimentul altor aducătoare de zahăr, prăjiturile pe care le mâncăm în restul sezoanelor. Acestea pot fi cu ușurință înlocuite de fructe, plus că ele nu aduc numai carbohodrați, aduc o grămadă de alte avantaje pentru organism. Aduc vitamine, minerale, apă care e bună pentru a compensa pierderile din transpirație. Doar exagerările dincolo de bunul-simț pot fi novice”, mai spune Corina Zugravu.

Semne că ești deshidratat

Sucurile carbogazoase și alcoolul nu doar că îngrașă, dar ar trebui evitate când afară temperatura este ridicată. Din păcate, mulți români au înlocuit apa cu sucuri sau bere, fiind destul de mulți care nu beau un pahar cu apă cu zilele. Hidratare nu înseamnă neapărat că poți să bei orice. Câtă apă este indicat să bem este discutabil, spun specialiștii. Varianta doctorilor este de 2 litri pe zi, însă depinde foarte mult de sex, de efortul făcut zilnic, de cât și ce sport facem etc. „Noi avem tendința de a spune da, trebuie să te hidratezi, trebuie să fii foarte atent mai ales vara, că e cald. Însă adevărul e că de cele mai multe ori stăm în incinte închise și cu aer condiționat, așa că despre ce căldură vorbim? Dacă stai și faci efort în aer liber, alergi, faci sport în plin soare la 30 și ceva de grade, atunci da, trebuie să fii foarte atent. Un element indicator pentru hidratare, foarte simplu de urmărit pentru oricine, este culoarea urinei care trebuie să fie o culoare galben pal. Dacă avem o urină mai închisă, este clar că suntem deshidratați. Ca element de hidratare de bază rămâne apa, iar ceaiul diluat nu este rău nici el sau un pahar, din când în când, de suc de fructe. Cafea cu moderație. Cafeaua, în cantități exagerate, deshidratează, dar o cafea sau două pe zi nu face nimănui rău”, explică nutriționistul.

SFATURI PE TIMP DE CANICULĂ

- îmbrăcămintea lejeră, de culori deschise, confecţionată din materiale cu fibre naturale, încălţăminte comodă

- consumarea zilnică a cel puţin de 2 litri de lichide

- evitarea consumului de cafea, băuturilor alcoolice, inclusiv berea, a băuturilor fierbinți

- consumarea zilnică de fructe și legume în stare crudă

- evitarea consumului de alimente cu conținut sporit de grăsimi, sare, zahăr, a bucatelor prăjite, afumate, semifabricatele, fast-food, etc.

- plimbările în aer liber şi practicarea activităţilor fizice, în special pentru copiii de vârstă fragedă şi pentru persoanele în etate, se recomandă doar în orele de dimineaţă sau seara după orele 19.00;

SURSA: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

