Cât de ieftine pot fi mașinile electrice

Pe piață însă își fac loc și variante mai ieftine decât Springul, care și-a făcut reclamă ca fiind cea mai ieftină electrică de pe piață. Deși momentan, producția este gâtuită de lipsa semiconductorilor și a piesele produse până de curând în Ucraina sau Rusia, viitorul promite să vină cu automobile electrice mai accesibile, în special pentru cei care vor să le folosească în mediul urban.

Sora aproape geamănă a Daciei Spring se vinde pe piața din China la aproape jumătate de preț. Hunan Fuda Machinery Co., Ltd, un dealer auto specializat în toate tipurile de vânzări și servicii, unul dintre cei mai mari distribuitori și exportatori de automobile din provincia Hunan, China, a postat pe Alibaba.com anunțuri cu echivalentul Dacia Spring pentru piața chineză. Dongfeng EX1 se vinde cu 12.000 de dolari. Însă, prețul scade în funcție de numărul de mașini cumpărate. Dacă cineva comandă 10 unități, prețul scade la 11.000 de dolari. Pentru 20 de mașini comandate, prețul scade la 9.800 de dolari, iar pentru 30 de unități la 9.500 de dolari. În luna mai, o Dacia Spring costă în România 20.900 euro cu TVA în echiparea Comfort Plus, fiind mai scumpă decât în alte țări europene. Cel mai mic preț este în Franța, de 19.290 euro euro cu TVA pentru echiparea Confort. Dacia Spring dispune de același motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh. Dacia electrică poate fi alimentată atât la o priză casnică de 220V cât și la un Wall Box sau, opțional, la o bornă DC.

Modelul are o autonomie de 230 km conform ciclului WLTP și de 305 km conform ciclului WLTP City (care cuprinde doar partea urbană a ciclului omologat). Dacia Spring beneficiază de echipamente de siguranță precum limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forței de frânare, 6 airbag-uri, apel de urgență (buton SOS), aprindere automată a farurilor și frânare automată de urgență. Spre deosebire de Spring, Dongfeng EX1 nu are buton de SOS, aprindere automată a farurilor, frânare automată de urgență și dispune de doar două airbaguri. De asemenea, viteza modelului chinezesc este limitată la 105 km/h, dar autonomia ar fi de 271 km.

Squad solar

Un model perfect pentru oraș ar fi Squad Mobility. Mașinuța produsă de un start-up olandez se remarcă prin faptul că se poate încărca de la soare. Squad Mobility spune că panoul poate oferi până la 12,4 mile (20 km) de autonomie pe zi. Acest lucru este remarcabil, deoarece posesorii de mașini de oraș din Uniunea Europeană călătoresc în medie aproximativ 12 km pe zi. Deoarece nu puteți conta pe vreme însorită, Squad dispune de pachete de baterii interschimbabile care le permit proprietarilor să schimbe o baterie descărcată cu una care este complet încărcată. Pachetul de baterii poate fi scos pentru încărcare la prize obișnuite de uz casnic. Acestea oferă modelului o autonomie de până la 100 km. Având în vedere că mașina de oraș a fost concepută pentru a fi accesibilă, nu este surprinzător că interiorul este relativ auster. Cu toate acestea, Squad are un grup de instrumente digital și un sistem de control al climei. Modelul are și un suport pentru telefon, astfel încât proprietarii își pot folosi smartphone-ul pentru navigare și infotainment. În ceea ce privește performanța, nu sunt multe de spus, deoarece modelul are două motoare electrice montate în spate, care produc o putere combinată de 5 CP (4 kW). Nu este mult, dar ar trebui să ofere vehiculului o viteză maximă de 45 km/h.

Modelul ar putea fi lansat anul viitor cu un preț de bază de 6.250 euro (6.570 dolari) fără TVA. Compania acceptă în prezent precomenzi și are, de asemenea, planuri să ofere o variantă mai puternică, cu patru locuri, care poate atinge 70 km/h.

Așteptând-o pe Ami

Contrar reclamei, Dacia Spring nu este cea mai ieftină mașină electrică din România. Citroen Ami ajunge la un preț de achiziție de 4.900 de euro, cu tot cu subvenția de la stat. Vehiculul cu autonomie de 75 de kilometri are o baterie de 5.5 kWh ce poate fi încărcată în trei ore la orice priză de 220V. Poate fi condus de persoanele cu vârstă peste 16 ani cu permis de conducere B1, viteza maximă fiind de 45 km/h. Ami încă nu poate fi comandat în România, abia la sfârșitul acestui an fiind programată lansarea oficială în țara noastră. Importatorul oficial Trust Motors transmite că Ami este disponibil pentru început exclusiv persoanelor juridice, cu achiziție de minimum 3 unități.

Ciudățenia Wuling

China abundă de electrice ieftine. Există o mașinuță care costă doar 3.990 de euro și care a depășit Tesla la vânzări pe piața din China. Wuling Mini EV este prezentată a mașina electrică de oraș a viitorului. Mini EV poate, teoretic, găzdui patru oameni. La urma urmei, mașina are mai puțin de 3 metri lungime, 2.920 mm mai exact. Deci adulții pe locurile din spate nu prea au loc. Dar datorită înălțimii de 1.621 mm, Mini EV este mai mult înalt decât lat, așa că spațiul pentru cap este rezonabil. Există, de asemenea, prinderi Isofix pentru scaunul de copii, dar lipsa tetierelor pentru adulți face ca orice călătorie mai lungă să devină o adevărată pedeapsă. Luxul pe care îl laudă chinezii, este o glumă. Un profesor japonez a demontat o mașină pentru a vedea cum a fost posibilă producția unui vehicul atât de ieftin. Japonezul a descoperit că piesele erau în mare parte la calitate „de supermarket”, mai degrabă, decât de cea pentru industria auto. Wuling Hongguang Mini EV este rezultatul unui joint venture între trei companii. SAIC Motor este acționarul majoritar, cu o participație de 50,1%. Una dintre cele mai mari companii de automobile din China, în 2021 a fost a doua ca volum, SAIC este probabil mai cunoscut în Europa ca noul proprietar al mărcii britanice MG. Al doilea cel mai mare proprietar Wuling, cu 44%, nu este altcineva decât constructorul auto nord american General Motors. Iar restul acțiunilor sunt deținute de compania Wuling. Mașinuța are în varianta cea mai potentă un motor de 40 de cai putere și o baterie similară cu cea a Springului, de 26 kWh, dar se laudă cu o greutate de doar 665 kg. Cei care au testat micuța chinezărie spun că poate fi folosită pe drumuri normale fără restricții, deși roțile sale au doar 12 inchi, iar viteza maximă este de doar 100 km/h. Nu același lucru se poate spune despre direcție, care este imprecisă. La viteze de peste 50-60 km/h, ajungi să te lupți cu dorința mașinii de a merge în linie dreaptă. Roțile mici, scaunele prost căptușite și lipsa izolării fonice, fac ca habitaclu să fie departe de luxul pe care îl reclamă chinezii.

Electrică VW la 20.000 de euro

O mașină europeană accesibilă ar putea veni de la VW. „Mașinile mari sunt mai profitabile decât mașinile mici, dar acum este momentul potrivit să venim cu mașini cu dimensiuni mici. Până în 2025”, a declarat Herbert Diess la conferința Financial Times Future of the Car 2022. Anterior, puținele detalii cunoscute despre aceste vehicule arătau o gamă de prețuri cuprinsă între 20.000 de euro și 25.000 de euro, însă creșterea majoră a costurilor de producție din ultima perioadă ar putea da peste cap planurile inițiale ale Volkswagen în materie de prețuri. Schița publicată pe contul de Twitter al grupului Volkswagen pentru viitorul model al mărcii principale a germanilor arată că designerii au schimbat destul de mult ideea inițială. Asta pentru că liniile seamănă doar marginal cu conceptul ID Life prezentat la expoziția auto de la Munchen în luna septembrie a anului trecut.

CIFRE

- 12.000 de dolari, prețul pentru echivalentul Spring pe Alibaba

- 4.900 de euro, prețul unui Ami după subvenția statului

- 26 kWh, bateria folosită pe mașinile chinezești

Avantaje

- prețul mașinilor chinezești, mai mic decât al europenelor

- energia solară, alternativă la acumulatori

- marii producători țintesc segmentul mașinilor ieftine

Dezavantaje

- mașinile chinezești, slabe calitativ

- fiabilitate slabă