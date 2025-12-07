Costul orar al forței de muncă a scăzut în trimestrul III 2025 în România

Costul orar al forței de muncă în România a înregistrat o scădere de 0,82% în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul II. Datele sunt în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare.

Comparativ cu trimestrul III 2024, costul orar al forței de muncă a înregistrat o creștere de 6,06%. INS prezintă astfel evoluții contradictorii pe termen scurt și lung pentru această perioadă.

Față de trimestrul II 2025, costul orar al forței de muncă a scăzut în majoritatea activităților economice din România. Doar învățământul a înregistrat creștere semnificativă în această perioadă.

Datele aferente anului 2024 și primelor două trimestre ale anului 2025 au fost recalculate.

Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în intermedieri financiare și asigurări (-12,92%). Tranzacțiile imobiliare au înregistrat scădere de -7,57% în trimestrul III 2025.

Activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport au scăzut cu -4,46%. Informațiile și comunicațiile au înregistrat -4,26%, iar transportul și depozitarea -4,17%.

Administrația publică a cunoscut o scădere de -4,11% a costului orar al forței de muncă. Acestea sunt domeniile cu cele mai mari reduceri în trimestrul III.

Singura creștere semnificativă a costului orar al forței de muncă s-a regăsit în învățământ (29,25%). Aceasta este urmare a vacanței școlare și, în consecință, a diminuării timpului efectiv lucrat de personal.

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a scăzut cu 0,80%. Componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) a scăzut cu 1,18% în aceeași perioadă.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, costul orar al forței de muncă a crescut în majoritatea activităților economice. Formatul ajustat după numărul zilelor lucrătoare arată creștere de 6,06%.

Cele mai semnificative creșteri anuale ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în construcții (15,35%). Activitățile profesionale, științifice și tehnice au crescut cu 11,21% față de trimestrul III 2024.

Industria prelucrătoare a înregistrat creștere de 9,53%. Alte activități de servicii au crescut cu 9,31% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Comparativ cu trimestrul III 2024, costul orar al forței de muncă a scăzut doar în două domenii. Învățământul a înregistrat scădere de -4,39%, iar administrația publică de -1,23%.

Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) a crescut în trimestrul III 2025 cu 6,06%. Componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) a crescut cu 6,18% anual.

