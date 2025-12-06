Curtea Supremă din SUA va revizui ordinul lui Trump de a restricționa dreptul la cetățenie prin naștere

Curtea Supremă a fost de acord vineri să examineze constituționalitatea ordinului președintelui Donald Trump privind dreptul la cetățenie prin naștere, care declară că nu sunt cetățeni americani copiii născuți din părinți aflați ilegal sau temporar în SUA, potrivit France 24.

Judecătorii vor audia apelul lui Trump împotriva unei hotărâri a unei instanțe inferioare care a anulat restricțiile privind cetățenia. Acestea nu au intrat în vigoare nicăieri în țară.

Cazul va fi dezbătut în primăvară. O hotărâre definitivă este așteptată până la începutul verii.

Ordinul privind dreptul de cetățenie prin naștere, semnat de Trump pe 20 ianuarie, în prima zi a celui de-al doilea mandat, face parte din ampla represiune a imigrației întreprinsă de administrația sa republicană.

Alte acțiuni includ intensificarea controlului asupra imigrației în mai multe orașe și prima invocare pe timp de pace a Legii privind dușmanii străini din secolul al XVIII-lea.

Cetățenia prin dreptul nașterii este prima politică a lui Trump legată de imigrație care a ajuns la instanță pentru o decizie finală. Ordinul său ar răsturna peste 125 de ani de înțelegere conform căreia cel de-al 14-lea amendament al Constituției conferă cetățenie tuturor celor născuți pe teritoriul american, cu excepții restrânse pentru copiii diplomaților străini și cei ai militarilor străini.

(sursa: Mediafax)