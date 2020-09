Cum aleg anvelopa potrivită

Anvelopa este o parte importantă a automobilului. Este un consumabil aproape essential, pentru că asigură nu doar o bună tracțiune, mai ales în momentele critice, ci și siguranță pentru cei care folosesc autoturismul. Piața anvelopelor este foarte variată și oferă de la cauciucuri premium la cele de buget, de la runflat și cele destinate transportului. Legea impune doar câteva obligații pentru utilizator când vine vorba despre cauciucuri. Îl obligă să folosească anvelope de iarnă în sezonul rece atunci când șoseaua este acoperită cu zăpadă, să fie cele trecute în cartea mașinii și să fie identice pe aceeași axă. În rest, rămâne la latitudinea proprietarului cu ce anvelope își „încalță” automobilul.



Atunci când alegem o anvelopă trebuie să ținem cont de mai mulți factori. Primul ar fi tipul vehiculului. Adică dacă avem de-a face cu un sedan, o mașină de viteză, un SUV sau un vehicul dedicat transportului. Clasa de zgomot, aderența și consumul de carburant sunt informații inscripționate pe orice anvelopă. Cu cât eficiența este mai mare, cu atât produsul este mai scump. Marca și modelul sunt și ele două componente care sunt diferențiate de preț. Există mărci premium – Michelin, Dunlop, Pirelli, Goodyear, Nokian, Continental; mediu – Toyo, Firestone, Kumho, BF Goodrich, Hankook, Vredestein, Semperit, Nexen, Falken, Kleber, Fulda, Sava, General Tire, Barum și de buget – Tigar si Taurus (produse sub Michelin), Debica (produs sub Goodyear), Kingstar (produs sub Hankook), Viking (produs sub Continental). Atunci când vine vorba despre condițiile meteo, legea este strictă pentru sezonul de iarnă și impune anumite caracteristici și inscripții care apar pe anvelopă



Ce spun cifrele



Primul lucru de care trebuie să ai habar sunt literele și cifrele care sunt înscrise pe anvelopă. Poți merge și pe mâna unui consultant de vânzări, dar e posibil ca într-un magazin nespecializat în piese auto să dai de cineva mai slab informat decât tine. Dimensiunea standard a anvelopelor este înscrisă în cartea mașinii. Până de curând era trecută și în talon. Aceasta se referă la: lățimea benzii de rulare exprimată în milimetri, înălțimea, R-radial care simbolizează că straturile din structură sunt dispuse radial și diametrul jantei care se poate monta, care este măsurată în inchi. De exemplu 215/60R16 95H DOT 3218. Un alt factor esențial de care trebuie ținută seama este momentul în care a fost fabricată anvelopa, așa-numitul DOT. El indică luna și anul în care a ieșit de pe banda de producție. DOT 3218 înseamnă cea de-a 32 săptămână din anul 2018. Chiar dacă avem de-a face cu o anvelopă nerulată, dacă este veche, se depreciază, pentru că materialul îmbătrânește și își pierde proprietățile în timp. Urmează apoi câțiva indici mai specializați, cum ar fi cel de viteză, cel mai mic fiind J, care reprezintă viteza maximă de 100 km/h, iar Y semnifică faptul că anvelopa poate fi folosită pentru viteze de până la 300 km/h. Pentru viteze mari există cauciucuri speciale inscripționate cu ZR+Y. Simbolul H din exemplul nostru arată, de pildă, că viteza maximă este de 210 km/h. Evident, cauciucul trebuie să fie peste viteza maximă tehnică a mașinii, pentru că altfel există riscul de dezintegrare. Indicele de sarcină exprimă încărcarea pe care o poate suporta anvelopa și pleacă de la 75, care exprimă o greutate suportată de 387 kg și ajunge la 164, care permite o greutate de 5 tone. O mașină cu indicele 95 permite o masă maximă autorizată de 2,76 tone.



De iarnă



Există anvelope de vară, de iarnă, all-season, 4x4, pentru off-road sau speciale – cum sunt cele pentru viteză extremă sau cu crampoane. Legea impune ca prima zăpadă să te prindă cu anvelope de iarnă. Conform Codului Rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii dacă drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculele de transport cu mai mult de nouă locuri trebuie să aibă anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau să aibă montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate, dacă sunt conduse în aceleași condiții meteorologice. Nu contează în ce perioadă a anului se va circula cu anvelopele de iarnă, contează doar condițiile meteorologice. Important este ca avelopele de iarnă să aibă inscripționate însemnele „M+S”, „M.S.” sau „M&S”, abrevieri de la „mud” (noroi) și „snow” (zăpadă). În plus, trebuie să existe un simbol cu vârf de munte și/sau fulg de nea. Circulația fără anvelope de iarnă constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă între 9 și 20 de puncte, adică între 1.305 și 2.900 de lei. Amenda este însoțită și de reținerea permisului. Dacă din cauza lipsei anvelopelor de iarnă se ajunge la blocarea unui drum, atunci șoferul riscă dosar penal în baza articolului 339 din Codul Penal, pedeapsă care poate ajunge până la un an de închisoare. În plus, asigurătorul RCA sau CASCO poate refuza să acopere paguba produsă în urma unui accident ca urmare a unei anvelope neconforme. Există și un indicator de uzură înscris pe anvelopă care este limita minimă de la care se poate folosi „guma”, stratul de cauciuc trebuind să fie mai mare de 1,6 mm în majoritatea țărilor europene. Un cauciuc de iarnă are cam cu 3-4 mm mai mult profil în comparație cu unul de vară, adică nou are circa 7-9 mm. Cel mai simplu test care prin care se poate vedea dacă o anvelopă de iarnă mai e bună este să treacă testul monedei de 5 bani, adică să fie minim până la jumătatea ei, ceea ce înseamnă 6,5 mm de profil. Cu privire la vârstă, este indicat ca anvelopa să nu fie mai veche de 5 ani, maxim. După această perioadă, cauciucul se întărește, aderența scade și pot apărea crăpături.



Pentru 4 anotimpuri



Spre deosebire de obligativitatea echipării cu anvelope de iarnă, legea nu spune nimic despre pneurile de vară. Diferența dintre cele două tipuri de anvelope constă în profilul diferit, dar și în privința compoziției cauciucului, precum și a înălțimii profilului. Anvelopele de iarnă sunt mai moi, pentru că se întăresc odată ce scad temperaturile, pe când cele de vară sunt mai dure, pentru a rezista temperaturilor ridicate pe timp torid, când asfaltul „ia foc”.Dacă pe timp de iarnă, anvelopele de vară nu doar că sunt interzise, dar sunt și inutile, vara se poate circula și cu pneuri de iarnă. Doar că performanțele scad, iar cauciucul se va uza mult mai repede. Dezavantajul alternanței dintre penuri constă în faptul că sunt necesare cel puțin opt anvelope în loc de patru, schimbarea de două ori pe an, dar și spațiul necesar pentru depozitarea a patru dintre cauciucuri. Varianta de compromis este anvelopa all-season. Acestea pot fi folosite pe tot parcursul anului, vizita la vulcanizare fiind necesară doar pentru schimbarea poziției anvelopelor conform unei scheme pentru o uzură uniformă. Dezavantajul pneurilor all-season constă în diferențe de performanțe, atât vara, cât și iarna, față de anvelopele dedicate. Pentru ca o anvelopă all-season să fie acceptată în sensul legii trebuie să aibă pe lângă simbolul M+S și un semn grafic care simboliziează un soare, dar și un vârf de munte și un fulg de nea. Există totuși riscul ca unii asigurători să încerce să penalizeze folosirea anvelopelor all-season pe timp de iarnă și să nu plătească paguba, așa că este indicat să citiți sau să întrebați agentul de asigurări despre folosirea acestui timp de anvelope. Eficiența este un alt factor de care trebuie ținută seama la alegerea unei anvelope. Există trei factori în funcție de care se face diferențierea. Primul este eficiența energetică calculată în funcție de consumul de carburnat, A fiind cea mai bună, iar G, cea mai slabă. Clasa A poate economisi cu până la 80 litri de carburant de-a lungul vieții, comparativ cu o anvelopă clasa G. Al doile criteriu este cel al aderenței la carosabil umed. Clasa de aderență pe ud arată cât de rapid frânează anvelopa pe drum ud la o viteza de 80 km/h. A este cea mai bună aderență, G este cea mai deficitată. Distanța crește de la clasă la clasă cu trei metri, așa că între A și G distanța de frânare diferă cu 18 metri. Ultimul factor este cel al nivelului de zgomot exprimat în decibeli la exterior. Minimumul este 68 dB, maximumul ajunge la 71 dB. Producătorii premium oferă în gamă și anvelope run flat, care permite să ruleze la o viteză de maximum 90 km/h în condiții de pană și presiune zero.





- 2.900 de lei, amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă

- 320 km, distanța pe care o poate parcurge un run flat pe pană

- 1,6 mm, dimensiunea minimă a profilului pe cauciuc