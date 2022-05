Cum ALEGEM anvelopele - Specificații  tehnice pe care trebuie să le cunoști!

Aceste anvelope cu care vin echipate mașinile din fabrică, în general, poartă inscripția “OE”, adică original equipment.

Pentru schimbarea sau achiziționarea unui set de anvelope noi este recomandat să apelați la un consultant în vânzări de anvelope care vă poate oferii informații detaliate despre anvelopele solicitate. În căutarea cauciucurilor pentru mașină, este bine să aveți în vedere anumite aspecte de ordin tehnic de care să țineți cont.

Dimensiunea anvelopelor - Lățime, înălțime, diametru

Încă din faza de producție, mașinile sunt omologate pentru anumite dimensiuni cu care pot fi echipate. Primul criteriu de care trebuie să ținem cont, și fără de care nu putem începe căutarea, este diametrul anvelopei. Această dimensiune este specificată pe mașină, în funcție de model, pe capacul de la rezervor, în partea volanului pe stâlpul ușii sau pe interiorul ușii de la torpedo. Compatibilitatea anvelopelor cu mașina dumneavoastră este confirmată prin înscrierea acesteia în Cartea Tehnică a mașinii de către cei de la R.A.R. .

Pentru a face înțelese aceste aspecte folosim dimensiunea 205/55 R16 ca și exemplu. În această situație anvelopa cu dimensiunea de mai sus are o lățime a benzii de rulare de 205 mm, flancul lateral are o înălțime exprimată ca procent din lățime (55% din 205mm), iar diametrul corespunzător jantei pe care poate fi pusă este exprimat în inch, în cazul nostru 16. Litera “R” este inițiala cuvantului RADIAL(diametrul).

Pentru a verifica dacă anvelopele se pot monta pe jantele mașinii, puteți afla dimensiunea anvelopelor pe care doriți să le schimbați, să urmăriți aceeași dimensiune în Cartea Tehnică unde aceasta apare ca dimensiune omologată.

Indicele de încărcare - Standard sau extra load?

Un alt parametru al anvelopelor este indicele de sarcină. Acesta apare în continuarea parametrilor privind dimensiunea, sub forma unui număr de două cifre. Vom continua cu exemplul de mai sus 205/55 R16 91H. În această situație, indicele de încărcare este 91 și este specific anvelopei care rezistă la o încărcare de 615 kg, ceea ce înseamnă 2460 kg în care se regăsește greutatea mașinii și încărcătura în plus. Anvelopele cu această dimensiune pot avea o clasă de încărcare mai mare și reprezintă varianta ranforsată a acestora, numită și extra load având indicele 94 și mențiunea pe anvelope “XL”. Cauciucurile XL au flancurile întărite printr-un strat de pânză în plus pentru o rezistență sporită la încărcare.

Indicele de viteză

Mașinile au viteze maxime limitate la care pot circula și pentru acest aspect, producătorii de anvelope au creeat un indice pentru viteza constantă la care pot fi folosite. În exemplul de mai sus acel indice de viteză este evidențiat prin litera “H” și ne arată că această anvelopă poate rula cu maxim 210 km/h. Indicii de viteză pot varia în funcție de performanța anvelopelor de la Q,R,S până la W si Y, unde Y permite o viteză continută de peste 300 km/h.

Eticheta anvelopelor

Pentru a ne hotărî asupra unor anvelope este necesar să cunoaștem și clasa de aderență (frânare), indicele consumului de carburant și nivelul de zgomot.

Indicele de frânare pe asfalt ud și de consum sunt specificate prin litere de la A la E, unde A este cel mai bun. Indicele privind frânarea este acordat în condițiile de condus cu o viteză de 80 km/h, pe carosabil umed. Diferența dintre doi indici consecutivi este aproximativ lungimea aferentă unei mașini.

Consumul de combustibil este afișat lângă indicele de aderență, tot sub formă de litere de la A la E. Este destul de important acest indice, tinând cont că anvelopele influențează cu până la 20% consumul de carburant.

Anvelopele, în mers, generează zgomot!

Anvelopele mai au un indice de care șoferii mai țin cont și anume nivelul de zgomot. Acesta este măsurat în decibeli și reprezintă zgomotul produs în timpul rulării pe asfalt. Dacă zgomotul produs de acestea este sub 70db considerăm că anvelopa este silențioasă iar ce depășește 71db este un cauciuc zgomotos.

Calitatea anvelopelor și prețul

În funcție de calitatea anvelopelor acestea sunt încadrate în trei mari clase: de buget, de calitate medie și premium.

Mașinile au motorizări diferite, fapt pentru care acestea necesită anvelope de diferite performanțe. Pentru o mașină cu motor de capacitate scăzută, anvelopele ce se pot monta nu necesită performanțe ridicate și indici de viteză superiori comparativ cu bolizi ce au în bord viteze de peste 240 km/h, unde anvelopele cu specificații de top sunt necesare.

Criteriul preț este un alt factor care diferențiază aceste clase plecând de la câteva sute de lei, la cele de buget, ajungând până la prețul de ordinul miilor de lei pe anvelopă la cele de clasă premium.