Cum arată mașina milionarilor

Rolls-Royce este sinonim cu topul în materie de lux. Puterea, dotările și confortul sunt pe măsura prețului, care pleacă de la 400.000 de euro și ajunge să depășească 550.000 de euro. Rolls-Royce a debutat în 1904. De-a lungul anilor, și-a schimbat locul de producție de cinci ori, ajungând în cele din urmă la Goodwood. Și proprietarul. Pentru că la momentul actual, Rolls-Royce se află sub umbrela germanilor de la BMW. A ajuns acolo pentru că germanii furnizau deja motoare pentru limuzina englezească despre care se știe că e lucrată manual. Rolls-Royce a fost la un pas de a încăpea pe mâinile rivalilor de la Volkswagen, care în 1998 a licitat mai mult decât compatrioții bavarezi. S-au ales însă cu grila emblematică și statueta „Spirit of Ecstasy”, iar BMW a avut dreptul de a folosi marca. În cele din urmă, BMW, care livra motoare și pentru Bentley – marcă premium absorbită în anii ’40 de Rolls-Royce, a cedat Bentley către VW pentru a-și păstra exclusivitatea asupra Rolls-Royce.

A opta generație

Phantom a ajuns la cea de-a opta generație de-a lungul existenței sale seculare. Îmbunătățirile subtile, dar semnificative, reflectă gusturile și cerințele lor în schimbare. O modificare geometrică discretă a grilei Pantheon face ca emblema „RR” Badge of Honour și figurina Spirit of Ecstasy să pară mai proeminente atunci când mașina este privită din față. Grila este acum iluminată, în timp ce farurile au fost decorate cu lumini stelare complexe, gravate cu laser. Profilul lateral este îmbunătățit cu o gamă de roți noi. Este disponibilă o roată 3D, șlefuită, din oțel inoxidabil, cu fațete triunghiulare. Ca o alternativă, Phantom poate fi echipat cu un set de roți cu formă de disc, elegantă, care amintește de romantismul mașinilor Rolls-Royce din anii ’20. Sub capotul lui Phantom se află un motor V12 de 6,7 litri care dezvoltă 563 de cai putere. Cuplul de 900 de Nm este capabil să atingă suta în 4,9 secunde și să ajungă la 200 km/h în 18,2 secunde. Vorbim despre o limuzină care trebuie să ofere maximum de confort posibil și să miște până la această viteză amețitoare automobilul de 2,5 tone greutate și peste 5,77 de metri lungime. Ampatamentul lui Phantom 2022 este de 3,55 de metri. Există și varianta Phantom Extended Series II. Acesta costă cel mai probabil peste 625.000 de euro, are o lungime de aproape 6 metri și o greutate care depășește 2,6 tone. Motorizarea este aceeași, dar ampatamentul ajunge la 3,77 de metri ceea ce conferă probabil cel mai mare spațiu pentru picioare din câte se pot găsi la un automobil, dacă nu vorbim despre limuzinele speciale pentru petreceri. Cutia de viteze este tot marca BMW, cu opt trepte, iar tracțiune se face pe puntea spate, după modelul old school. Viteza maximă este limitată la 250 km/h.

Plafon înstelat

Interiorul somptuos al lui Phantom rămâne aproape neschimbat: volanul a fost desenat puțin mai gros, oferind un punct de contact mai bun pentru proprietarul-conducător. Phantom și Phantom Extended au caractere distincte, reprezentând două poziții diferite de conducere. Phantom este acum ales în principal de un număr din ce în ce mai mare de clienți care doresc să se afle ei înșiși pe scaunul conducătorului. Pentru cei care preferă să decidă destinația de pe bancheta din spate, Phantom Extended oferă experiența definitivă, super luxoasă, a mașinii conduse de șofer. Practic nu există la această oră o tehnologie destinată confortului care să lipsească unui Rolls-Royce. Pentru că vorbim despre o limuzină în care personajul principal stă pe locul din spate, ușile se deschid într-un mod caracteristic mărcii britanice, pentru a oferi un confort maxim, iar șoferul are la dispoziție o umbrelă montată în ușă care poate fi folosită pentru ca eventuala ploaie să nu-l ude pe proprietarul milionar. Ce mi s-a părut ciudat este tableta multimedia din bord, care prea seamănă cu cea de la BMW dându-l de gol pe producătorul german. În rest, fotolii fără cusur, mochetă cu fire de peste 5 cm sub picioare, steluțe pe plafon și o mulțime de butoane din care se poate satisface orice capriciu. Evident, vorbim despre mașini care se pot personaliza după gândirea fiecărui proprietar, iar paleta din care se poate face alegerea este foarte largă. Interesant este că celebra statuetă de pe capotă, „Spirit of Ecstasy”, se retrage atunci când mașina se închide.

Black Badge Ghost

Odată cu cele două Phantomuri, a fost lansat și Black Badge Ghost, expresia noir a designului minimalist Rolls-Royce Ghost. Semnele distinctive Rolls-Royce, cum ar fi Spirit of Ecstasy și grila Pantheon, au fost modificate. În loc să fie pur și simplu vopsite, în procesul tradițional de cromare este introdus un electrolit specific de crom care este depus pe substratul din oțel inoxidabil, întunecând finisajul. Grosimea sa finală este de doar un micrometru – aproximativ o sutime din grosimea unui fir de păr uman. Inginerii au creat o personalitate dinamică, compatibilă cu interpretarea vizuală a lui Black Badge Ghost, fără a compromite senzația de rulare fără efort caracteristică mărcii și reglarea acustică exhaustivă: direcția și suspensiile sunt mai receptive, iar puterea suplimentară și cuplul suplimentar asigură o experiență de condus plină de energie. Pentru că avem sub capotă 591 de cai putere, dar și o mașină „mai scurtă”, de doar 5,5 metri, sprintul până la sută coboară la 4,7 secunde. Prețul lui Black Badge Ghost va fi probabil în jur de 475.000 de euro.

Rolls-Royce rămâne un etalon al luxului, confortului și puterii de peste 100 de ani

Avantaje

- lux

- stil unic

- putere

Dezavantaje

- preț

- costuri de întreținere

- clientelă selectivă

- 591 de cai putere

- 4,7 sprint până la sută

- 5,99 de metri lungimea lui Phantom Extended