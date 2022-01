Cum se comportă iarna o electrică

Pentru asta este nevoie nu doar de tehnologii inovatoare, cum ar fi pompele de căldură, dar și o temperatură optimă la care pot funcționa aceste baterii. Pentru că o capacitate a acumulatorului de a furniza energie depinde puternic de mediul ambiant.

Deținătorii de mașini electrice trebuie să fie foarte atenți atunci când folosesc automobilul pe timp de iarnă. Există o cale de a prelungi viața bateriei când este foarte frig. Când temperatura scade sub -6 grade Celsius, o mașină pe benzină poate înregistra o creștere a consumului cu circa 12%, iar hibridele pot avea un salt de 34%, conform datelor măsurate de autoritățile americane, potrivit Business Insider. Un centru de cercetare din California a publicat rezultatele unui studiu care arată cât de mult scade autonomia în acest caz. La -6,6 grade Celsius, minusul este de 57% față de autonomia obținută la 23 de grade Celsius, o scădere mult mai mare decât la celelalte tipuri de automobile. Încălzirea habitaclului folosește mult din energia bateriei. Acum au apărut pompele de căldură care au o eficiență mare, ajungând până la 95%, dar și așa încălzirea e mult mai energofagă decât o mașină cu motor convențional. Șoferii de mașini electrice sunt sfătuiți să pună bateria la încărcat înainte de a încălzi cabina. Această operațiune poate fi făcută de la distanță, de acasă sau de la birou, prin intermediul unei aplicații de smartphone, în timp ce mașina stă la încărcat. Odată ce cabina este încălzită înainte de plecarea la drum, este recomandată în trafic folosirea încălzirii din scaune, mai puțin costisitoare energetic decât aeroterma.

Testul norvegian

Norges Automobil Forbund, autoritatea auto din Norvegia, a realizat un test comparativ amplu între 20 de modele electrice iarna, care a scos în evidență slăbiciunile acestor autovehicule. Așa că au pornit din Oslo au parcurs un traseu mixt, cu orașe, autostradă și trecători montane. Traseul a însumat 482 km, așa că ținta finală, orașul Hafjell, nu a fost atinsă de niciun competitor. Pe parcursul traseului, viteza a oscilat între 60 și 110 km/h (cu excepția orașelor), instalația de climatizare a fost setată pe Auto, la 21 de grade Celsius, iar încălzirea scaunului a fost pornită la prima treaptă. Temperatura exterioară a scăzut de la 3 grade Celsius în Oslo la -6 grade în zonele montane. Bateriile au fost încărcate peste noapte, la căldură, dar de dimineață s-a pornit cu mașinile reci, pentru a simula condițiile reale de utilizare. Scăderea medie a autonomiei observată în urma testului a fost de 18,5% raportată la autonomia medie WLTP. Modelul care a înregistrat cea mai mică scădere (numai 9,91%) a fost Hyundai Kona, care a parcurs 404,5 km din cei 429 rezultați din ciclul WLTP. Cât despre viteza de încărcare, campionul a fost Audi e-tron 55 quattro, căruia i-au fost suficiente 27 de minute pentru a se încărca între 10% și 80%.

Cât rezistă o Tesla

Americanii de la Dirty Tesla au făcut testul cu liderul pieței electrice, Tesla. După 12 ore de stat în frig, bateria lui Model Y a coborât de la 90% la 58%, folosind 26,5 kWh. Acest lucru înseamnă că o baterie plină va ține cabina încălzită aproximativ 36 de ore. Bateria lui Model X a scăzut de la 90% la 47% și a folosit 43 kWh. La o estimare simplă rezultă că o baterie plină va asigura încălzire pentru pasageri pentru aproximativ 28 de ore. Pentru următoarele 6 ore, Dirty Tesla a coborât totuși setarea temperaturii interioare la 60 grade Fahrenheit (16 grade Celsius), ceea ce a făcut ca bateria din Model Y să scadă de la 58% la 48%, cu 8 kWh utilizați. Acest lucru înseamnă că timpul a ajuns undeva la aproximativ 60 de ore. Cam atât ar putea să țină un habitaclu încălzit o Tesla care rămâne blocată în trafic.

O baterie mai puternică

Panasonic va începe să producă în masă noi baterii litiu-ion încă din 2023, care ar putea crește autonomia vehiculelor electrice cu până la 20%. Celula 4680 (46 mm x 80 mm) este de două ori mai mare decât generația anterioară, dar aduce o creștere de cinci ori a capacității. Noile celule ar crește raza de acțiune a modelului Tesla S de la aproximativ 650 de kilometri, la 750 km. În plus, bateriile sunt cu 20% mai puțin costisitoare în procesul de fabricație, ceea ce va duce și la o ieftinire a mașinilor electrice la care acumulatorul reprezintă jumătate din valoare. Panasonic e principalul furnizor al modelelor Tesla și anunță că va investi aproximativ 704 milioane de dolari în echipamente noi pentru producerea bateriilor la fabrica sa din prefectura japoneză Wakayama.

Ajutor de la soare

Există însă și metode de a prelungi viața bateriilor. O cale are fi montarea de panouri fotovoltaice. Au apărut deja trei modele care pot fi precomandate sau rezervate. Modelul care a făcut, poate, cele mai multe valuri este Aptera. În varianta de top, echipată cu un pachet de baterii de 100 kWh, acest vehicul poate atinge o autonomie de 1.600 km. Mașina este prevăzută cu panouri solare. Acestea pot furniza, într-o zi însorită, suficientă energie pentru ca Aptera să parcurgă 72 km, susține producătorul. În funcție de dotări, Aptera va costa între 25.900 și 46.000 de dolari. Un alt model solar, cu spațiu interior și pentru bagaje mai generos, este Lightyear One, dezvoltat de o firmă olandeză. Vehiculul a parcurs recent 710 km la o singură încărcare completă a bateriilor (pachet de 60 kWh). Automobilul dispune și de panouri solare, care adaugă 12 km la autonomie cu fiecare oră în care vehiculul este expus la soare. Mașina va costa echivalentul a 170.000 de dolari și poate fi deja rezervată. Livrările vor începe în vara acestui an. Totodată, compania Sono Motors a anunțat că modelul său Sion, echipat cu panouri solare, poate fi precomandat. Livrările vor începe în 2023. Mașina costă 32.500 de dolari. Cu pachetul de baterii încărcat complet, Sion poate parcurge până la 305 km. În timp ce stă parcat în soare, automobilul se încarcă permanent.

Generatoare suplimentare

General Motors va aduce un sistem inovator pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice. Gigantul american va produce generatoare sub forma unor stații de încărcare cu energie electrică. Acestea vor fi alimentate cu pile de combustie pe hidrogen. Mai mult, vor fi create și generatoare mobile, care vor putea fi transportate oriunde. De asemenea, aceste generatoare nu au nevoie să fie conectate la o sursă de energie electrică. Tehnologia utilizată de generatoare va fi construită de compania Hydrotech, specializată în pile de combustie pe hidrogen și face parte din cadrul General Motors. Deocamdată, nu se cunosc detalii tehnice, însă generatoarele vor oferi energie electrică la o putere mare pentru a realiza încărcarea rapidă a electricelor.

Invenții revoluționare

Rezolvarea acestei probleme apăsătoare a acumulatorilor ar putea veni de la dezvoltarea unor noi tehnologii. O invenție prezentată la Expoziția mondială de electronice CES 2022 de la Las Vegas a impresionat experții din industria auto. Bateria Gemini dezvoltată de start-up-ul Our Next Energy (ONE) din Detroit, care a echipat un automobil electric Tesla model S, a rezistat numai puțin de 1.200 de kilometri (750 de mile), fără încărcare. Primul test rutier al bateriei a atins performanța aproape dublă față de produsele existente în prezent pe piață (637 km), la Tesla S standard, rezultatele noii baterii Gemini „stabilesc un nou punct de referință pentru întreaga industrie auto”, a declarat Mujeeb Ijaz, CEO al companiei ONE. „Vrem să accelerăm adoptarea vehiculelor electrice prin eliminarea anxietății de autonomie, care îi reține pe cei mai mulți consumatori din ziua de astăzi. Acum suntem concentrați pe evoluția acestui nou concept de baterie denumit Gemini TM, care va permite călătorii pe distanțe lungi cu o singură încărcare, îmbunătățind în același timp și costurile, și siguranța folosind materiale durabile”, a declarat șeful companiei. Bateria Gemini a celor de la ONE folosește un design inovator cu litiu și fosfat de fier, despre care compania spune că va putea fi folosită pe camioanele comerciale, în cursul acestui an.

Avantaje

energie verde

mașina poate fi preîncălzită

încălzire eficientă

Dezavantaje

autonomia depinde de vreme

realimentarea necesită timp mare

energia se scumpește accelerat

- 20%, spor de autonomie la viitoarele baterii Panasonic

- 60 de ore poate funcționa încălzirea la o Tesla S

- 57% nivelul autonomie la o baterie încărcată la -6 grade C față de 23 de grade C