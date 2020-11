Cum se mișcă cel mai puternic Opel

Grandland X Hybrid4 este cel mai mare, cel mai puternic și cel mai ecologic Opel. Este nava amiral a constructorului german aflat sub patronajul francezilor de la PSA. De aceea, împarte aceeași platformă cu C5 Aircross, Peugeot 3008, Peugeot 5008 și DS7. La fel se întâmplă și cu tehnologia hibrid. Grandland X Hybrid4 este uimitor prin performanța pe care o atinge, pentru că are 300 de cai putere și este capabil să ajungă la sută în 6,1secunde, ca o mașină cu adevărat sportivă. Oferă tracțiune integrală, merge electric și poate fi încărcată la priză. Toate însă au un cost care transformă Grandland X Hybrid4 în cel mai scump Opel.

Modificările exterioare care să diferențieze Grandland X Hybrid4 de varianta clasică lansată în urmă cu doi ani sunt prea puține. Un marcaj pe haion, o ușiță de alimentare în plus și schimbări de design la nivelul caroseriei, bicolorate în acest caz. Astfel că există alb și negru care diferențiază capota de plafon, scoțând în evidență faptul că automobilul este cumva altfel. La interior, lângă levierul cutiei automate de viteză a apărut un buton care, după cum vom vedea, schimbă comportamentul mașinii. Senzațional este că plecarea se face în modul electric, dacă bateria de 13,2 kWh are ceva energie acumulată. Cu sunetul specific motoarelor electrice, mașina de peste 1,8 tone se mișcă cu grația unui fulg. Și-o poate face așa pe o distanță de până la 59 km, dacă acumulatorul e plin. Șoferul poate alege modul în care se deplasează mașina. O face din butonul de lângă levierul de cutiei de viteză. Grandland X Hybrid4 oferă patru moduri de conducere – „Electric”, „Hibrid”, „Tracțiune integrală” și „Sport” – permițând șoferilor să adapteze caracteristicile autovehiculului la preferințele personale sau condițiile de trafic specifice. De exemplu, selectarea modului „Hibrid” comută automat autovehiculul în cea mai eficientă metodă de propulsie, cu posibilitatea de a trece în modul „Electric” pentru o deplasare cu zero emisii în centrul orașului. Funcția „e-Save” permite protejarea energiei electrice stocate în bateria de înaltă tensiune pentru o utilizare viitoare, de exemplu, pentru conducerea în zone cu accesul permis doar pentru autovehiculele electrice. Modul „Sport” permite o conducere mai dinamică prin combinarea puterii motorului cu ardere internă și a celui electric. Selectarea modului „Tracțiune integrală” permite utilizarea forței maxime de tracțiune pe toate tipurile de drumuri.

Pur electric

Cele mai tentante sunt modul Electric, pentru că oferă aceea liniște pe care o dau mașinile ecologice cu zero emisii, și cel Sport, pentru că pune la dispoziție tot cei 300 de cai putere. Grandland X Hybrid4 combină un motor pe benzină supraalimentat de 1,6 l cu două motoare electrice pentru o putere totală a sistemului de până la 221 kW. Propulsorul pe benzină livrează 200 CP. Este un sistem de injecție directă, Euro 6d, special adaptat pentru autovehiculele hibrid. Lui i se poate alătura un sistem de propulsie cu două motoare electrice. Cel de pe față care 81 kW/110 CP, iar cel de pe spate 83 kW/113 CP. Motorul electric frontal este cuplat la o transmisie automată electrificată cu 8 trepte de viteză. Cel de-al doilea motor electric, invertorul și diferențialul sunt integrate în puntea spate acționată electric pentru a furniza tracțiune integrală la cerere. Cele două motoare stau însă în acumulatorul de 13,2 kWh. Puterea nu este mare, dar poate furniza o deplasare electrică decentă în oraș, vârful de putere pentru reprizele sportive sau tracțiune integrală la cerere. Încărcarea se face, în principal, prin frânare recuperativă, mai ales atunci când cutia automată este pusă în poziția B. Șoferul simte că la ridicarea piciorului de pe pedala de accelerație apare o forță de frânare fără ca pedala responsabilă cu oprirea mașinii să fi fost apăsată. Există însă și un alt mod de a încărca bateria, la priză, cu ajutorul sistemului plug-in. O încărcare cu încărcător la bord standard de 3,7 kW și cablu de încărcare Mode 2 de la o priză casnică de 220V durează aproximativ 8 ore. Cu încărcător la bord opțional de 7,4 kW și cablu de încărcare Mod 3, timpul pentru un plin complet scade la 2-4 ore. Capacitatea maximă de încărcare de până la 7,4 kW este disponibilă numai într-o stație de încărcare de 22 kW sau o cutie de perete. Cu un plin care ține teoretic 59 km, costul de utilizare este de circa 17 lei pentru 100 km, adică un consum echivalent în benzină de circa 3,7 litri/100 km. Asta dacă există disponibilitate de energie. Pentru că altfel, fără pic de curent electric, motorul turbo de 200 de cai putere ajunge să sară de 11 litri/100 km în oraș. La drum lung, la o viteză medie de 51 km/h, după circa 370 km, consumul mediu a fost de 7,6 litri/100 km. Autonomia este și ea destul de relative, pentru că la plecare, cu un plin de benzină îmi indica 340 km, pentru ca după cei 370 km să mai am o rezervă de 175 km și peste un sfert de rezervor.

Control prin telefon

Grandland X Hybrid4 va beneficia de soluțiile dedicate autovehiculelor electrice, furnizate de Free2Move Services. Acestea vor putea fi utilizate prin intermediul aplicației „myOpel” și include un permis de încărcare, care oferă acces la peste 125.000 de puncte de încărcare din Europa, și un planificator de călătorie, care propune cele mai bune trasee în funcție de autonomia rămasă și amplasarea stațiilor de încărcare pe traseu. Navigația conectată oferită de sistemul infotainment Navi 5.0 IntelliLink îl ajută pe șofer să găsească traseul și îl ghidează către stația de încărcare selectată. Aplicația „myOpel” permite verificarea nivelului de încărcare a bateriei sau programarea timpilor de încărcare prin intermediul unei stații de încărcare la domiciliu. De asemenea, proprietarii Grandland X Hybrid4 pot controla sistemul de climatizare sau încălzirea prin telecomandă. Grandland X Hybrid4 va fi disponibil, de asemenea, cu noul serviciu OpelConnect. Funcții utile, precum navigație live cu informații în timp real din trafic, verificarea datelor principale ale autovehiculului prin intermediul unei aplicații, legătură directă cu serviciul de asistență rutieră și apel de urgență, le oferă șoferului și pasagerilor mai multă siguranță și confort sporit. Puteți beneficia de asistență în doar câteva secunde apăsând butonul roșu. În cazul în care dispozitivele de tensionare a centurilor de siguranță sau airbagurile sunt declanșate, apelul de urgență este inițiat automat.

Asistenții șoferului

La nivel de asistență a șoferului, Grandland X dispune de Sistem avertizare oboseală șofer, Sistem evitare coliziune frontală, Sistem de evitare şi reducere a impactului coliziunii și Sensor indicator lane keep assist cu reacție în volan. Aceste sisteme de asistență sunt disponibile în standard doar în versiunea de top Ultimate, dar pot fi comandate opțional încă de la al doilea nivel de echipare Enjoy contra a 500 de euro. Prezența pachetului Saftey a făcut ca Grandland X să obțină cinci stele la testele EuroNCAP. Pachetul de top Park and Go cuprinde printre altele Avertizare punct mort și un sistem avansat de asistență la parcare dotat cu o cameră 360 grade care permite vizualizarea întregului perimetru al mașinii. Farurile pot fi și ele alese în versiunea full led, care asigură o mișcare inteligentă grației matricei integrate și permite adaptarea la curbă și evitarea orbirii celorlalți șoferi atunci când sunt pe faza lungă. Spațios și accesorizat

Spațios

Interiorul lui Grandland X este unul spațios și bine accesorizat. Informațiile sunt furnizate atât șoferului, prin intermediul unui mic display central plasat în bord, cât și celorlalți pasageri, prin tableta de 5 inchi cu touch. Interesant este că șoferul poate afla prin intermediul navigației, în orice moment, pe ce stradă se află prin afișare în bord, chiar dacă nu este setată o adresă anume. Există, de asemenea, și o busolă electronică. Pentru telefon există un spațiu suficient de depozitare care dispune de încărcare wireless, care este plasat chiar lângă portul USB, auxiliar sau priza de 12V. Ciudat este spațiul în care se presupune că s-ar putea depozita paharele, fiind vorba de un loc pătrat și un altul dreptunghiular. Senzaționale mi s-au părut scaunele, în special cele din față, certificare AGR și cu încălzire și ventilație. Volanul poate fi și el încălzit printr-o simplă apăsare de buton. Clima se poate regla atât din butoane clasice, fizice, cât și prin intermediul tabletei. Legătura cu telefonul se face ușor prin bluetooth, iar sistemul IntelliLink permite și mirror de pe smartphone. Portbagajul asigură un spațiu de 514 litri și poate fi extins până la 1.652 de litri în cazul în care se rabatează scaunele și se poate deschide și prin balansarea piciorului sub bara din spate. Închiderea se face de la buton sau din cheie și există un senzor care oprește cursa dacă detectează un obstacol, concomitent cu emiterea unor semnale sonore. Prețul lui Grandland X Hybrid4 este de 40.250 euro cu TVA pentru varianta de bază și ajunge la 46.200 euro cu TVA pentru 300 de cai putere și tracțiune 4x4, din care se scade ecobonusul de 4.500 de euro și tichetul rabla de 6.500 de lei.

80% din totalitatea călătoriilor zilnice în Germania sunt mai scurte de 50 km, acoperiți de autonomia electrică Grandland X Hybrid4

- 6,1 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 300 de cai putere

- 59 km în modul exclusiv electric

Avantaje

- ecobonus de 4.500 de euro

- emisii de catalog de 29 g/km de CO2

- sportivă și tracțiune integrală

Dezavantaje

- autonomia

- timpul de încărcare la priza casnică

- prețul pentru varianta de top