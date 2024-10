Dacia se extinde pe piața din Germania

Bigster vine cu cel mai puternic sistem de propulsie montat pe un automobil Dacia, de 155 CP, dar şi cu cel mai mare preţ de pornire – circa 25.000 de euro, adică dublu decât preţul de pornire al primei generaţii de Duster în 2010.

Xavier Martinet, directorul de marketing, vânzări şi operaţiuni responsabil de marca Dacia, explică faptul că noua Dacia Bigster este un model „de cucerire“, care are drept misiune de a atrage noi clienţi către brandul românesc, clienţi care migrează de la alte mărci sau dinspre second hand.

„Noi cu Bigster mergem acum în premieră pe segmentul C al SUV-urilor în Europa, care are un volum de circa 3 milioane de unităţi. Ne aşteptăm ca 70% dintre clienţi să fie unii noi pentru marcă. Bigster este mai bine echipat ca alte modele Dacia, dar vorbim de un segment nou, unde clienţii nu sunt la fel de constrânşi când vine vorba de bugetul alocat. Mai mult, ne-am uitat la cerinţele pieţei din Germania, unde avem cel mai mare segment C SUV din Europa. Respectăm esenţialul şi venim cu un preţ de 20% sub concurenţă“, a spus Xavier Martinet.

Mai mult, directorul de marcă se aşteaptă ca Bigster să atragă atenţia şi companiilor, poate nu pentru flote mari, dar pentru flote mici care să asigure nevoia de mobilitate.

(sursa: Mediafax)