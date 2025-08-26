x close
Campioni la ineficiență: Ford, un recall la două zile



de Cătălin F. Vărzaru    |    26 Aug 2025   •   10:15


Nu, nu e o glumă, e realitatea sumbră din 2025: Ford a lansat al 104-lea recall al anului, în doar opt luni, un record rușinos care pune sub semnul întrebării calitatea ingineriei unuia dintre cei mai mari producători auto ai lumii.

Un recall la fiecare două zile, Blue Oval nu doar că întrece competitorii  Stellantis, VW, GM, Mercedes, Honda, Hyundai la un loc – doar 21 de recall-uri în total - ci pare că a devenit un fel de maestru al… „controlului calității” negativ.

Printre ultimele probleme „de colecție”: F-150 cu lumini de parcare LED care clipesc haotic, Mustangul cu bord digital care îți face surprize fără avertisment, și geamuri Lincoln care… nu mai știu dacă ai un deget pus în drum –, plus camere de marșarier care se inundă ca o piscină de vară, lăsând șoferul orbit în mersul cu marșarier.

O eroare de proiectare banală – scurgeri de apă, softuri care cedează, componentă incorect asamblată – parcă spune că experiența de peste un secol a Ford „a zburat pe fereastră”. Iar când tocmai ai anunțat o revoluție în producție cu niște platforme modulare futuriste, astfel de scăpări par nu doar enervante, ci alarmante.

 

Subiecte în articol: ford recall calitate producator auto
