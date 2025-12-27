De ce este periculos să usuci hainele pe calorifer

Pare practică, rapidă și la îndemână, însă medicii și specialiștii în sănătatea mediului avertizează că acest obicei aparent banal poate avea consecințe serioase asupra sănătății și confortului din locuință.

Crește periculos umiditatea din casă

Atunci când hainele ude sunt așezate pe calorifer, apa din ele se evaporă rapid și ajunge direct în aerul din încăpere. Umiditatea crescută creează un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului, fungilor și bacteriilor, mai ales în spațiile slab ventilate. De multe ori, aceste probleme apar „invizibil”, fără să fie observate imediat.

Mucegai și bacterii în aer

Mucegaiul nu se vede întotdeauna, dar sporii săi ajung ușor în aer și sunt inhalați. Aceștia pot provoca alergii, infecții respiratorii, dureri de cap, oboseală și pot agrava afecțiuni precum astmul sau bronșita. Copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt cei mai expuși.

Probleme respiratorii și reacții alergice

Expunerea constantă la aer umed poate duce la tuse persistentă, strănut, iritații ale gâtului și senzație de lipsă de aer. Studiile arată că locuințele cu umiditate ridicată cresc semnificativ riscul de afecțiuni pulmonare, mai ales pe termen lung.

Haine care capătă mirosuri neplăcute

Chiar dacă hainele par uscate la exterior, lipsa unei ventilări corespunzătoare favorizează dezvoltarea bacteriilor în fibrele textile. Rezultatul? Mirosuri neplăcute care apar rapid și haine care trebuie spălate din nou.

Se pot deteriora hainele și caloriferul

Căldura directă poate afecta țesăturile, ducând la deformare, decolorare sau pierderea elasticității. În același timp, contactul repetat cu apa poate grăbi coroziunea caloriferului și reduce eficiența acestuia.

Ce poți face în schimb

Folosește un uscător de rufe pliabil, amplasat într-o cameră bine aerisită

Aerisește zilnic locuința, chiar și iarna

Utilizează un dezumidificator, mai ales în apartamente mici

Alege, când este posibil, un uscător electric sau o spălătorie automată



Uscarea hainelor pe calorifer poate părea o soluție comodă, dar riscurile pentru sănătate și calitatea aerului din casă sunt reale. Renunțând la acest obicei, reduci semnificativ riscul de alergii, probleme respiratorii și mucegai, protejându-ți atât sănătatea, cât și locuința, scrie dcmedical.ro.