Ce înseamnă un plus la un hibrid

Nu, nu mă refer la telefoanele care acum au cinci camere și te urmăresc și când dormi, ci la hibridele care au început să facă ceea ce promiteau de mult. Majoritatea mașinilor hibrid îți vând povestea frumoasă a „electrificării”, dar în realitate mergi două străzi pe baterie și apoi motorul termic se trezește, tușește și îți arată că el e șeful. MG HS Hybrid+ a decis să joace alt film în oraș: aici motorul electric este starul, iar benzinarul stă cuminte în rol secundar, ca un cascador de rezervă. Asta pentru că marca cu pedigree britanic, dar din China, a decis să mizeze pe partea electrică. Și asta îi conferă un atu în fața concurenței.

Hibridul e acel mix care îți elimină anxietatea că ai putea face pana prostului, în varianta electrică. Sau te scapă de timpi morți pe care îi petreci la stația de încărcare. Dar cum stă treaba atunci când părăsești metropola și te avânți pe autostradă, acolo unde consumul crește? Am aflat asta pe traseul București-Neptun și retur, adică peste 530 de kilometri, în care am testat toate scenariile posibile: ambuteiaje cu nervi în Capitală, liniștea monotonă a autostrăzii A2 într-o zi de lucru și haosul traficului de pe litoral. Dimineața a început clasic: o cafea rapidă, bagaje aruncate în portbagajul de 441 de litri, suficient pentru o familie și jumătate, o ultimă verificare să nu fi uitat slipul și apăsarea butonului „Start”. Aici vine surpriza: niciun sunet. SUV-ul pornește doar pe motorul electric și se mișcă pe străzile aglomerate cu o grație de balerină. Fără vibrații, fără zgomot, doar un ușor zumzet digital care îți dă impresia că te afli într-un gadget uriaș pe roți. Traficul bucureștean în cursul săptămânii e, de obicei, sinonim cu nervi și consum mare. Doar că aici, în loc să vezi acul turometrului sărind nervos, observi cum motorul termic refuză să se bage în seamă. Practic, faci drumurile scurte doar electric, exact ceea ce ar trebui să facă un hibrid. Și pentru prima dată, ai senzația că nu ești păcălit.

Pe autostradă

Odată ajuns pe A2, jocul se schimbă. Apeși pedala cu hotărâre, iar motorul pe benzină 1.5 turbo și cel electric colaborează ca doi muzicieni buni, fiecare cu instrumentul lui. Împreună livrează 224 CP și un cuplu total de 345 Nm. Impresionant. Ca un diesel de 2 litri din timpurile clasice. Tradus: depășirile se fac cu aplomb, iar sprintul 0-100 km/h în 7,9 secunde e suficient și pentru mișcări sportive. Partea frumoasă este că, în ciuda dimensiunilor sale respectabile - 4,67 de metri lungime și aproape 1,9 metri lățime - mașina rămâne stabilă. Suspensia MacPherson pe față și multi-link pe spate filtrează denivelările cu o eleganță surprinzătoare, iar direcția asistată electric este mai precisă decât te-ai aștepta. Nu e un hot-hatch, dar nici nu îți dă senzația că navighezi cu o barcă. Dacă autostrada a fost terenul ideal pentru a simți puterea, DN39, sau E87 cum ne place să ne lăudăm, a fost locul unde am descoperit arsenalul de siguranță al SUV-ului. Știți deja scenariul: șoferi de Dacie care cred că au prioritate cosmică, autocare care frânează brusc și bicicliști care au decis că drumul european este o pistă personală. Plus trecerile de pietoni din Eforii. Aici, MG HS Hybrid+ își arată colții tehnologici.

Asistenții utili

Cruise controlul adaptiv reglează singur viteza și păstrează distanța, astfel încât să nu mai fii obligat să accelerezi-frânezi ca la un concurs de sărituri. Asistența pentru ambuteiaje devine aur curat când intri în blocajele de la ieșirea din Constanța, pentru că mașina practic merge singură până la 60 km/h. Frânarea automată de urgență și avertizarea coliziunii frontale reacționează mai repede decât orice reflex omenesc, iar sistemele pentru menținerea benzii te împiedică să faci manevre riscante. În oglindă, senzorii de unghi mort clipesc amenințător ori de câte ori cineva apare acolo unde nu ar trebui. De fapt, senzația generală este că nu mai ești singur la volan. Ai un copilot invizibil, uneori mai atent decât tine, ceea ce îți dă o relaxare rar întâlnită în clasa asta de SUV-uri. Acum vine partea care doare cel mai tare la majoritatea hibridelor: consumul real. Aici, MG HS Hybrid+ joacă bine. După un drum București-Neptun, computerul de bord a arătat 7,1 litri/100 km. În regim de autostradă, în mare parte, cu viteze la limită și sprinturi. N-aș spune până unde am ajuns cu acul vitezometrului, dar maxim ar fi 168 km/h, destul de ușor de atins. În oraș, dacă nu vrei să te înfigi în accelerație, consumul poate ajunge și la 5,1 litri/100 km. Rezultatul? Un SUV mare, de 1,7 tone, care consumă mai puțin decât o compactă pe benzină. Am plecat cu o autonomie de vreo 800 km, dar după drive test, mai aveam benzină pentru circa 143 km. Deci, real, 55 de litri ajung pentru vreo 700 km, cu mult peste electrice, aproape de un diesel.

Interior surpriză

Dacă exteriorul îți lasă impresia unui SUV matur și bine proporționat, interiorul vine cu surpriza plăcută a materialelor și a finisajelor. Nu găsești plastic ieftin la tot pasul, ci suprafețe moi, detalii atent lucrate și un design care respiră aer premium. Versiunea Exclusive te întâmpină cu scaune îmbrăcate în piele ecologică perforată, climatizare automată pe două zone și un ecran central de 12,3 inchi care afișează tot ce vrei și încă ceva. Conectivitatea este completă: Android Auto și Apple CarPlay, încărcare wireless pentru telefon și chiar actualizări over-the-air. Spațiul este, fără exagerare, unul dintre cele mai bune din segment. Pasagerii din spate au loc pentru picioare cât să joace șah. Dacă totuși vrei să cari și umbreluța, și bicicleta, și cățelul, poți rabata bancheta și obții 1.291 de litri, suficient cât să îți faci mutarea.

Ce atuuri are

MG HS Hybrid+ nu este genul de SUV care să strige „uită-te la mine!”. Dar nici nu e invizibil. Grila frontală impunătoare, farurile full-LED și jantele de 19 inchi îi dau un aer sportiv, în timp ce liniile fluide transmit echilibru. Culorile disponibile sunt și ele suficient de variate încât să satisfacă orice gust, de la clasicul Pebble Black la spectaculosul Diamond Red, care arată de parcă mașina tocmai a ieșit de pe podiumul unui salon auto. Și acum, partea care face concurența să înghită în sec. Versiunea Excite pornește de la 30.490 de euro cu TVA inclus, iar Exclusive ajunge la 33.490 de euro. La acest preț, primești un SUV cu 224 CP, spațios, cu un interior surprinzător de premium, cu toți asistenții de siguranță moderni și cu o garanție de 7 ani sau 150.000 km. Drumul până la mare a fost suficient ca să înțeleg că MG HS Hybrid+ nu este un experiment exotic, ci o alternativă serioasă și extrem de atractivă. Este un SUV care te lasă să mergi liniștit electric prin oraș, care îți oferă puterea necesară pe autostradă, care îți dă siguranța unui arsenal complet de sisteme de asistență și care consumă mai puțin decât ar trebui pentru dimensiunile lui. MG HS Hybrid+ este genul de mașină care îți demonstrează că nu trebuie să faci compromisuri: poți avea spațiu, performanță, eficiență și tehnologie fără să îți vinzi apartamentul.





CIFRE

700 km, autonomia reală

7,9 secunde până la sută

1,83 kWh, capacitatea acumulatorului

Avantaje

hibrid care poate rula electric

consum mic în oraș

spațios, bine lucrat

Dezavantaj

e Made in China

marcă relativ nouă în România

nu e 4x4

