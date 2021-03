Lupta pentru electrica ieftină

Mașina electrică se îndreaptă cu pași rapizi spre un vehicul de masă. Chiar dacă infrastructura pare să nu țină pasul cu dorința producătorilor de a livra automobile verzi pentru a evita amenzile usturătoare din Uniunea Europeană, noile tehnologii, în special în domeniul acumulatorilor, deschid noi speranțe pentru un automobil electric popular, așa cum se întâmplă în China. De fapt vom avea de-a face cu o revoluție ideologică în domeniul mobilității, pentru că vom vorbi la începutul acestei producții de masă de vehicule chinezești adaptate cerințelor de securitate și confort din UE.





Dacia Spring se anunță un succes chiar înainte de a lansa campania de precomenzi și a lua pulsul real al pieții. Din 20 martie se dă startul înscrierilor pentru cea mai ieftină electrică de pe piața românească, dar lumea vorbește și întreabă deja cât costă, de fapt. Grație ecobonusului de 10.000 de euro, o Dacia Spring ajunge să coste, la pachetul de bază, 8.300 de euro cu TVA inclus. Dar asta se va întâmpla ceva mai încolo. La prima strigare, care se adresează persoanelor juridice, va fi disponibilă doar versiunea „Comfort Plus” la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Ecobonusul de 10.000 de euro se aplică până la un maxim de jumătate din valoarea automobilului, deci nu mai mult de 9.050 de euro cu TVA, sub prețul unui Logan ceva mai echipat. Mașina se va comanda online, pe nepipăite. Modelul este disponibil, de la lansare, în trei culori: Kaoline White, Cenote Blue și Lightning Silver. La aceasta se va adăuga, ulterior, o a patra opțiune: Goji Red. Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (44 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh și poate fi alimentată atât la o priză casnică de 220 V, cât și la un Wall Box sau, opțional, la o bornă DC. Modelul are o autonomie de 230 km, conform ciclului WLTP, și de 305 km, conform ciclului WLTP City. De fapt, sub pielea lui Spring se va afla Renaultul chinezesc care are un preț de circa 8.500 de dolari. E mult mai mic, pentru că, în piața europeană, Dacia vine cu un pachet diferit de cel asiatic, deși este fabricată tot în China.

Frânare automată

Prima dată în istoria mărcii de la Mioveni apar unele sisteme inteligente. Modelul electric beneficiază de numeroase echipamente de siguranță, printre care: limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forței de frânare, 6 airbaguri, apel de urgență (buton SOS), aprindere automată a farurilor și frânare automată de urgență. Activ la viteze cuprinse între 7 și 125 km/h, sistemul detectează, datorită radarului frontal, distanța față de vehiculul aflat în față (atât la staționare, cât și în deplasare). În cazul în care este detectat un risc de coliziune, sistemul alertează șoferul atât vizual, cât și acustic înainte de a amplifica performanța sistemului de frânare, dacă șoferul frânează, dar riscul rămâne prezent sau de a acționa automat frânele, dacă șoferul nu apasă pedala.

Aceste sisteme sunt necesare în noile teste efectuate de EuroNCAP și apariția lor ar putea

conduce la un bun rating. Avantajele unei mașini electrice nu sunt de neglijat. Funcționând fără să aibă nevoie de ulei și cu un număr de piese în mișcare mult mai redus față de un motor termic (ceea ce duce, printre altele, la absența curelei de transmisie), motorul electric este fiabil și mai ieftin de întreținut decât un motor termic. Dacia Spring dispune de o garanție de 3 ani/100.000 km, iar bateria sa este garantată 8 ani/120.000 km. În Europa, mașinile din segmentul A (clasa mini) parcurg zilnic în medie 31 km, deci Spring nu ar avea nevoie decât de o singură încărcare pe săptămână.

Autonomia poate fi extinsă cu aproape 10% prin acționarea butonului ECO de pe planșa de bord,care limitează puterea la 23 kW (în loc de 33 kW) și viteza maximă, la 100 km/h.

Cât e de spațioasă

Spring are alura unui crossover cu o gardă la sol de 15 cm. Dimensiunile sale sunt reduse, lungimea fiind de 3,73 metri, lățimea de 1,62 metri, iar înălțimea de 1,51 metri. Spre comparație, un Sandero este cu 30 cm mai lung și cu 10 cm mai lat. Ampatamentul lui Spring este de 2,4 metri, cu 10 cm mai mic decât al modelului clasic anterior menționat. În pofida dimensiunilor sale exterioare reduse, Spring este suficient de încăpător pentru patru adulți. Pe locurile din spate, care beneficiază de un spațiu generos deasupra capului și de o distanță de la genunchi la spătarul scaunelor din față de 100 mm, își pot găsi loc fără probleme chiar și persoane cu talie peste medie, spune Dacia. Ocupanții locurilor din față au la dispoziție spații de depozitare la nivelul torpedoului, fețelor de portieră și la baza consolei centrale, care totalizează 23,1 L.

Pasagerii din spate beneficiază de buzunare amplasate în spătarele scaunelor din față. Portbagajul dispune de 300 de litri - cu 20 de litri mai mic decât al unui Sandero și asta fără a lua în calcul spațiul de sub portbagaj destinat roții de rezervă disponibile în opțiune. Bancheta spate este rabatabilă și duce la o capacitate de încărcare de circa 600 litri. Modelul dispune, în serie sau opțional, de numeroase echipamente, printre care: direcția cu asistență variabilă 100% electrică, închiderea centralizată de la distanță, geamurile electrice, sistem de aer condiționat manual, sistem multimedia, reglaj electric al oglinzilor retrovizoare. Între cadranele de bord este amplasat un ecran cu afișaj digital de 3,5” iar sistemul de recunoaștere vocală Google sau Apple poate fi activat la o simplă apăsare pe un buton de comandă amplasat pe volan. În Franța, Spring se va vinde la un preț care pleacă de la 12.400 euro. Asta pentru prețurile de baza pentru cele două versiuni sunt 16.990 euro, respectiv 18.490 euro, iar subvenția acordată de statul francez este de până la 7.000 de euro subvenții pentru mașini electrice, dar maxim 27% din prețul mașinii. Primele modele Spring vor fi livrate în septembrie 2021.

Amenințarea VW

Volkswagen are în plan lansare unei mașini electrice de 20.000 de euro, cea mai ieftină din portofoliul mărcii germane. În cazul aplicării ecobonusului, aceasta ar ajunge la un preț de 10.000 de euro, cu doar 950 de euro mai mult decât Dacia chinezească. Vestea bună pentru marca națională este că lansarea se va face în jurului anului 2025, timp în care Spring își va putea îmbunătății performanețele și-și va putea consolida poziția pe piață. Vestea proastă este că va fi un veritabil exemplar din seria ID, poziționat sub ID3 și va beneficia de toată tehnologia performantă oferită de grupul german, inclusiv un acumulator mai puternic și un motor mai capabil decât cel de 44 de cai. Volkswagen a anunțat că, din 2023, va folosi o nouă tehnologie pentru bateriile mașinilor electrice. Costurile de producție și complexitatea vor fi reduse, iar autonomia și performanțele vor crește, susțin oficialii germani. Germanii vor ca, până în 2030, să deschidă în Europa șase “Gigafactories” dedicate producției de baterii pentru mașini electrice. Prima uzină care va produce baterii pentru modelele electrice din grup va fi cea de la Skelleftea, Suedia, realizată în parteneriat cu Northvolt. A doua va fi construită la Salzgitter, în Germania.

În total, cele 6 fabrici europene vor produce anual baterii cu o capacitate cumulate de 240 GWh.

În plus, Volkswagen anunță că, din 2023, va folosi un nou concept pentru baterii (unified cell). Noua tehnologie ar urma să scadă costurile de fabricație cu până la 50% și să îmbunătățească autonomia și performanțele. Până în 2025, Volkswagen vrea să instaleze 18.000 de puncte de încărcare rapidă în Europa, cu ajutorul partenerilor săi, o treime din punctele de încărcare necesare pentru cererea de pe piață la acea dată, o investiție care se ridică la 400 de milioane de euro până în 2025.

Primele exemplare din Dacia Spring vor putea fi văzute pe străzile din România din septembrie 2021 și vor fi Made in China

8 ani garanție pentru acumulator

44 de cai putere

125 km/h viteza maximă

Avantaje

ecobonus de 10.000 de euro

ieftină în exploatare

nepoluantă

Dezavantaje

tren de rulare învechit

infrastructură deficitară

acumulator mic