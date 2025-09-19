Roadsterul care îți redă libertatea

Există mașini care se laudă cu cifre, cu grafice de consum, cu tehnologii futuriste și cu ecrane care îți iau ochii. Și există mașini care nu au nevoie de nicio prezentare complicată, pentru că primul contact cu ele îți dă o stare pe care nicio cifră nu o poate explica. Mazda MX-5 RF face parte din a doua categorie. Este o mașină care te lovește direct în stomac cu emoție pură, fără artificii, fără să încerce să fie mai mult decât e. Într-o lume dominată de SUV-uri tot mai mari și mai grele, cu interioare care seamănă mai mult cu un iPad lipit pe un bord, Mazda vine și aruncă pe masă un roadster mic, ușor, care cântărește abia 1000 kg. Și, paradoxal, fix asta îl face să pară mai proaspăt ca niciodată. MX-5 RF nu e o mașină de mers la birou, ci o scuză perfectă să pleci de la birou.

Primul lucru care îți atrage atenția la Mazda MX-5 RF este forma ei. Mică, sportivă, lipită de șosea ca un monopost de F1. Doar că aici ai două locuri, nu doar unul. Deschizi larg portiera mare fără obișnuita ramă și te așezi meticulos la volan. Și te întrebi, dar nu e o decapotabilă? Ba da, pentru că plafonul hardtop este retractabil. Automat. Aici e toată magia. În loc să te murdărești pe mâini încercând să desfaci clipsuri metalice ca pe vremuri sau să te chinui să împăturești o prelată care nu vrea să stea unde trebuie, MX-5 RF îți face toată treaba cu o simplă apăsare de buton. În 13 secunde, plafonul întreg se pliază într-un dans mecanic perfect sincronizat și dispare grațios în spatele scaunelor, fără a ocupa vreun spațiu din micuțul portbagaj. Capotarea și decapotarea sunt momente teatrale. Oamenii de pe trotuar se opresc, se uită, fac poze. Ai impresia că tocmai ai declanșat un mic spectacol stradal. Și adevărul este că nu e doar despre funcționalitate, e despre show-ul vizual. Iar senzația, odată ce plafonul e jos, e unică. Brusc, șoseaua devine mai largă, cerul mai mare, iar aerul mai curat. Ai sentimentul că, brusc, ai devenit mai liber. Totul pare amplificat, chiar și zgomotul banal al traficului. Simți și toate mirosurile. Și exact asta vrei de la un roadster: nu izolare, ci implicare totală în mediul din jur.

Minimal, dar util

Intrarea în habitaclul MX-5 RF e ca o călătorie în timp. În locul unei planșe pline de ecrane, butoane tactile și meniuri complicate, te întâmpină un bord simplu, aproape nostalgic. Ai butoane fizice, rotative, așezate exact acolo unde trebuie. Dacă ești genul crescut în anii ’90, aproape că aștepți să vezi un radiocasetofon clasic cu butoane cromate. Și e un lucru bun. Pentru că tot ce vezi, tot ce atingi e gândit să fie ușor, intuitiv și direct. Nu pierzi minute bune căutând prin meniuri modul de dezaburire. Nu te ia amețeala de la lumini albastre și animații inutile. Aici e totul old-school. Și fix asta face parte din farmec. Mazda nu vrea să-ți distragă atenția cu gadgeturi. Vrea să te concentrezi pe drum, pe volan și pe motor. Atmosfera de la bord e una de mașină clasică reinterpretată modern, și în fiecare detaliu simți intenția asta. Are doar două locuri, pentru că nici nu și-ar avea sensul mai multe. Mazda MX-5 RF e o mașină egoistă, dar într-un sens bun. Este pentru tine și pentru persoana pe care o alegi să o aduci cu tine. Nu pentru prieteni, nu pentru copii, nu pentru rude. Doar pentru voi doi. Această limitare devine, paradoxal, un atu. Îți dă senzația că tot spațiul, tot sunetul motorului, tot drumul e doar al vostru. E un fel de bulă în care te izolezi de restul lumii. Torpedoul e în spatele scaunelor și se poate închide cu cheia. Acolo încap niște acte ale mașinii și cel mult un portofel. Tot în spatele scaunelor sunt și suporturile pentru pahare. Portbagajul? Mic, dar surprinzător. Poți să bagi două trolere de weekend, niște rucsacuri și cam atât. Adică exact cât îți trebuie pentru o fugă la mare, o ieșire romantică la munte sau un city break improvizat. Nu vei duce niciodată un frigider în el. Dar vei duce libertatea. Și asta valorează mai mult. Un detaliu genial: sistemul audio Bose cu difuzoare în tetiere. E soluția prin care Mazda s-a asigurat că nu pierzi plăcerea muzicii chiar și atunci când mergi cu plafonul coborât pe autostradă. Rezultatul e incredibil: vântul șuieră pe lângă urechi, dar în același timp vocea cântărețului preferat îți ajunge perfect clar. E un mic lux ascuns într-o mașină care, altfel, e foarte simplă. Și fix detaliile astea fac diferența dintre o mașină „ok” și una pe care o iubești. Tot de scaune sunt prinse și centurile de siguranță.

Lipit de șosea

Povestea MX-5-ului nu e despre cai putere. Și totuși, motorul de 1.5 litri SkyActiv-G merită toată atenția. Cu 132 CP și 152 Nm, nu e cel mai puternic propulsor din lume. Dar, pe cei puțin peste 1.100 kg, mașina zboară cu o agilitate care face multe hot hatch-uri să roșească. Ceea ce te cucerește nu sunt cifrele, ci felul în care sună și reacționează. La pornire, ai un huruit gutural, autentic, aproape visceral. Nu e sunet falsificat prin boxe. E mecanic pur, transmis direct de eșapament. Pe măsură ce turezi motorul, sunetul devine o simfonie de metal care îți spune clar: „Aici ești șofer, nu pasager.”. Pe asfalt, reacția motorului e instantanee. Apeși accelerația și simți cum fiecare centimetru de cursă al pedalei îți mută greutatea corpului în scaun. E un răspuns pur, fără turbo lag, fără artificii electronice. Evident pe un roadster atât de clasic, o cutie automată poate părea o blasfemie. Așa că transmisia este una manuală, în șase trepte. Bine dirijată te ajută să atingi suta în 8.6 secunde și o viteză maximă de 203 km/h care-ți face părul măciucă, la propriu. Schimbarea treptelor e atât de satisfăcătoare, încât te trezești schimbând viteza chiar și când nu e nevoie, doar pentru plăcerea gestului. Distribuția de greutate aproape perfectă 50/50 și masa redusă îți dau senzația că mașina dansează cu tine în curbe. Nu te forțează, nu te sperie, ci îți arată constant unde e limita și te lasă să te joci acolo, pe muchie. Partea care face din MX-5 RF un adevărat cult sunt senzațiile. Ești atât de jos, încât ai impresia că mergi cu fundul pe asfalt. Vezi roțile mașinilor din jur mai mari decât capota ta. Fiecare denivelare ți se transmite în șezut, fiecare viraj îți încordează brațele. Pe drum virajat, MX-5 RF e ca un partener de dans. Intră în curbe cu o precizie de bisturiu și iese din ele cu un balans perfect controlat. Direcția e scurtă, comunicativă, fiecare mică mișcare a volanului fiind simțită imediat în roți. Suspensia nu e moale, dar nici brutală. Este exact atât cât trebuie ca să simți asfaltul, dar fără să te zdruncine inutil. Ai feedback permanent, dar într-un mod plăcut. Pe autostradă, cu plafonul jos, vântul devine parte din experiență. Nu e o problemă, e un ingredient. Și culmea, cu tot zgomotul, nu e obositor. Pentru că mașina nu te lasă să fii pasiv. Te ține conectat în permanență.

Micul samurai

La prima vedere, Mazda MX-5 RF pare prea mică pentru a inspira încredere printre SUV-urile de două tone care domină șoselele. E joasă, ușoară și are doar două locuri. Dar aici e și surpriza: inginerii japonezi au transformat acest roadster într-un mic samurai care știe să-și apere șoferul cu o combinație de agilitate și tehnologie modernă. Caroseria folosește oțeluri cu rezistență ridicată și aluminiu, astfel încât mașina rămâne ușoară, dar și rigidă. Hardtop-ul retractabil nu este doar spectaculos la deschidere, ci adaugă un plus de soliditate torsională, iar asta se simte pe asfalt: șasiul nu scârțâie, nu se îndoaie, ci stă ferm și sigur în curbe. În habitaclu, pachetul de airbaguri acoperă toate zonele esențiale – frontale, laterale și chiar pentru genunchi – un detaliu rar într-un roadster atât de compact. Iar în spatele bordului minimalist, care pare mai degrabă nostalgic decât high-tech, se ascunde o suită completă de sisteme electronice de protecție: Lane Departure Warning te readuce discret în bandă, Blind Spot Monitoring îți salvează pielea când SUV-urile îți ascund oglinzile, iar Rear Cross Traffic Alert face minuni la ieșirea cu spatele dintr-o parcare. În oraș, Smart City Brake Support poate frâna singur la viteze mici, iar pe șoselele de noapte, farurile adaptive LED îți luminează fix acolo unde vei vira. Prețul începe de la 33.790 de euro pentru echiparea Prim Line și ajunge la 41.490 de euro în varianta Houmura.





CIFRE

8,8 inchi, mărimea noului display

141 mm, garda la sol

7 litri la sută, consumul real

Avantaje

un roadster cu pedigree

sportivă și distractivă

cel mai ieftin roadster de pe piață

Dezavantaje

are doar două locuri

portbagaj mic

doar o singură motorizare



