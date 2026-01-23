Niro pe botox: Kia vrea un suflu nou

Partea frontală redesenată este mai agresivă și mai elegantă: farurile compacte și grila redesenată îi dau un look contemporan, în timp ce stopurile subțiri și barele revizuite completează imaginea sofisticată. Interiorul surprinde prin rafinament și funcționalitate.

Bordul mai subțire integrează un sistem multimedia cu ecran dublu de 12,3 inchi, oferind un control intuitiv al infotainmentului și al instrumentarului de bord. Materialele sunt mai calitative, finisajele gri mate conferind un aer modern, iar volanul cu design aplatizat adaugă senzația de sportivitate.

Deși detaliile tehnice nu au fost complet dezvăluite, se așteaptă ca Niro facelift să păstreze motorizările full hybrid, plug-in hybrid și electric, oferind eficiență și performanțe echilibrate. Cu acest facelift, Kia își întărește poziția în segmentul SUV-urilor compacte, combinând stil, tehnologie și versatilitate pentru șoferii care vor mai mult decât un simplu crossover.