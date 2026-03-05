Predoiu (MAI): Trebuie să alocăm mai multe fonduri pentru combaterea traficului de droguri în UE

"Faptul că discutăm astăzi cadrul strategic pentru combaterea traficului de droguri este un pas foarte bun înainte, dar credem că trebuie să facem mai mult atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul guvernelor. Traficul de droguri este un flagel major în UE, atât în partea de vest, cât şi în partea de est a continentului, şi cred că toate guvernele şi Comisia Europeană ar trebui să facă mai mult în această privinţă în următorii ani", a spus Predoiu.



În opinia ministrului, traficul şi consumul de droguri este o problemă majoră pentru Europa, care trebuie gestionată şi abordată energic în următorii ani, pentru a destructura reţelele de trafic organizat de droguri.



"Trebuie să alocăm mai multe fonduri, trebuie să sprijinim mai mulţi poliţişti care luptă împotriva traficului de droguri şi trebuie să ne coordonăm mai bine, să facem mai mult schimb de informaţii şi să fim mai concentraţi pe componenta operaţională, să formăm echipe comune, grupuri operative, pentru a confrunta criminalitatea organizată implicată în traficul de droguri", a afirmat ministrul român.



În ceea ce priveşte ameninţările hibride, Predoiu a arătat că România va susţine includerea acestui obiectiv în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă, ca obiectiv distinct, aşa cum figura iniţial în proiectul de regulament.



"A fost eliminat, apoi reintrodus în considerentele acestui regulament, ceea ce este un pas bun înainte, dar nu este suficient. Considerăm că aceste ameninţări hibride ar trebui să fie enumerate printre obiectivele eligibile pentru finanţare, deoarece ele reprezintă ameninţări serioase la adresa securităţii Europei, a cetăţenilor europeni, a fiecărei ţări, în special a statelor aflate la frontiera continentului", a mai declarat Predoiu.

AGERPRES