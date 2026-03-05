Daciana Sârbu acuză: „Avionul era pe jumătate gol. Ministrul a sunat să nu fie îmbarcată Irina”

Într-un mesaj public, Daciana Sârbu a oferit detalii despre situația în care s-ar fi aflat fiica sa, susținând că aceasta este minoră și că familia a încercat să o aducă în țară prin intermediul autorităților consulare, scrie stiripesurse.

„Irina este minoră și nu este rezidentă în Emiratele Arabe Unite”

Potrivit fostei europarlamentare, Irina Ponta nu este rezidentă în United Arab Emirates și a ajuns în Dubai temporar.

Daciana Sârbu afirmă că familia a informat încă de sâmbătă consulatul român despre situația fetei și a solicitat sprijin pentru repatriere.

„Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legea. Irina nu este rezidentă în UAE. Eu nu am vorbit cu nimeni – ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că este acolo și că vreau să o aduc înapoi cât mai repede”, a transmis aceasta.

Fosta soție a lui Victor Ponta a mai spus că, la un moment dat, autoritățile nu ar mai fi răspuns la apelurile telefonice.

„Sper să vă puteți imagina cum este când te sună copilul plângând că stă într-un subsol și să nu fiți niciodată în această situație”, a mai scris ea într-un comentariu pe rețelele sociale.

Acuzații că avionul nu ar fi fost plin

În intervenția sa publică, Daciana Sârbu a susținut că aeronava cu care urma să fie repatriați românii nu ar fi fost complet ocupată.

„Avionul este pe jumătate gol – deci nu lua locul nimănui”, a afirmat aceasta.

Potrivit unor informații citate de presă, în aeronava care ar fi trebuit să o aducă pe Irina Ponta în România ar fi existat mai multe locuri libere, ceea ce ar contrazice ideea că toate locurile au fost rezervate exclusiv cazurilor considerate prioritare.

Reacția ministrului de Externe

Scandalul a izbucnit după ce ministrul de Externe, Oana Țoiu, a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi intervenit personal în stabilirea listei persoanelor evacuate.

Ministrul a subliniat că deciziile privind îmbarcarea pasagerilor nu trebuie influențate de criterii politice.

„Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față și nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să se asigure că apartenența politică nu devine criteriu pentru evacuări”, a declarat aceasta.

Controversa a căpătat amploare în spațiul public după ce Victor Ponta a criticat modul în care ar fi fost gestionată situația fiicei sale.

Cazul a stârnit reacții politice și dezbateri privind criteriile după care sunt selectați românii pentru zborurile organizate de autorități în situații de criză.