Noul Duster, lansat în India: Dotări de lux la un preț surprinzător

Modelul păstrează designul familiar al SUV-ului, dar vine cu îmbunătățiri semnificative în interior și o ofertă adaptată cerințelor locale.

Design familiar cu accente noi

La exterior, noul Duster rămâne recognoscibil, însă introduce o serie de modificări estetice. Grila frontală este redesenată și evidențiază denumirea modelului, iar bara de protecție are un aspect mai robust. Sistemul de iluminare LED renunță la semnătura luminoasă în formă de Y prezentă pe versiunile globale, optând pentru un design mai simplu.

În partea din spate, stopurile au fost redesenate, iar o bandă LED traversează hayonul, accentuând aspectul modern. Profilul lateral păstrează liniile clasice, dar include detalii noi, precum inserțiile marcate cu logo-ul Renault.

Interior schimbat și dotări premium

Schimbările majore se regăsesc în habitaclu, unde constructorul a introdus un design modern și materiale mai rafinate. Versiunile superioare beneficiază de componente digitale, iluminare ambientală și tapițerie premium.

În funcție de echipare, modelul poate include un ecran tactil de 10,1 inci, instrumentar digital de până la 10,25 inci și integrare cu servicii Google pentru navigație și comenzi vocale. De asemenea, sunt disponibile dotări precum trapă panoramică, climatizare pe două zone și încărcare wireless.

Duster rămâne și un model practic, cu un portbagaj de 518 litri, extensibil până la aproximativ 700 de litri.

Trei motorizări, dar fără tracțiune integrală

Noul model este construit pe platforma CMF-B și oferă trei opțiuni de motorizare, toate cu tracțiune față:

un motor turbo de 1,0 litri, cu 99 CP

un motor turbo de 1,3 litri, cu 158 CP

o versiune hibridă, care combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu două motoare electrice

Absența tracțiunii integrale, prezentă pe alte versiuni ale Dacia Duster, ar putea fi un dezavantaj pentru pasionații de off-road.

Prețuri accesibile și interes ridicat pentru hibrid

Modelul este disponibil în India la un preț de pornire de aproximativ 11.400 de dolari, ajungând până la 19.800 de dolari pentru versiunile de top. Nivelurile de echipare variază de la variante de bază, fără sistem infotainment, până la versiuni complet echipate.

Versiunea hibridă a generat un interes major, fiind deja epuizată pentru perioada inițială de lansare. Producătorul a anunțat că lucrează la creșterea capacității de producție pentru a răspunde cererii.

Producție locală și concurență puternică

Spre deosebire de modelele europene produse în România și Turcia, versiunea destinată pieței indiene este fabricată local, la uzina din Chennai, cu un grad ridicat de componente produse în țară.

Pe piața din India, noul Duster va concura cu modele precum Hyundai Creta, Kia Seltos sau Toyota Urban Cruiser Hyryder, într-un segment tot mai competitiv.

Noul Duster propune astfel un echilibru între design modern, tehnologii actuale și un preț accesibil, chiar dacă renunțarea la tracțiunea integrală îl îndepărtează de imaginea clasică de SUV orientat spre off-road, notează carscoops.com.