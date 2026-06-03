Tânără înjunghiată într-un magazin dintr-un mall din Timișoara: Victima a ajuns direct pe masa de operație

„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 14:54, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăți comerciale”, potrivit IPJ Timiș.

Polițiștii au intervenit urgent la fața locului. Femeia, cu vârsta der 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin, un bărbat în vârstă de 49 de ani.

Tânăra a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Fostul concubin a fost a fost imobilizat de un agent de pază al unui magazin din incinta Mall-ului. Agresorul a fost ulterior preluat de polițiști.

„În prezent, acesta se află în custodia poliției pentru efectuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun. În continuare, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, informează IPJ Timiș.

Potrivit surselor din anchetă, cei doi, care au avut în trecut o relație, nu mai țineau legătura.

(sursa: Mediafax)